Нови вртић у Билећи спреман за најмлађе, чека се отварање

Аутор:АТВ редакција
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У општини Билећа, изграђен је нови вртић „Будућност“ и то за мање од годину дана и на корак је до отварања.
Новоизграђени вртић има десет учионица, а наша екипа је са директорицом вртића, Маром Војиновић обишла нове просторије у којима ће се ускоро чути дјечија граја.
„Овај објекат је изграђен по свим савременим стандардима, а у њему ће се налазити десет васпитних група. Имаћемо седам група јасличког узраста, четири групе млађих јаслица, три групе старијих, и три групе млађег васпитног узраста“, рекла је директорица Војиновић.
Учионице су распоређене према узрасту дјеце те директорица поручује да су просторије уређене према савременим стандардима, као и само двориште.
„Још чекамо употребну дозволу, надамо се да ћемо у току ове седмице добити неке информације. Имамо све, вртић је изграђен, кадар, те нам то још недостаје како би се кренуло у рад“, рекла је Војиновић те је нагласила да је вртић понудио оно што Билећи недостаје, а то је јасличка група те има 130 уписаних малишана распоређених у 7 васпитних група.
„Сигурна сам да ће то бити од великог значаја свим родитељима и грађанима и сигурна сам да је ово велико улагање у будућност наше општине“, рекла је Војиновић.
У новоизграђеном објекту уписано је више од 200 малишана, а укупно их има 360 што се односи на стари објекат у коме су распоређене средње и старије групе.
„У новом објекту ће бити 220 малишана, а у старом објекту борави други дио дјеце“, казала је Војиновић.
Војиновић је нагласила да ће у новоизграђеном објекту малишани имати доручак, ручак и ужину, те им је све прилагођено. Поред објеката и опреме у унутрашњости, ту је и опрема и објекти за двориште гдје ће се малишани моћи играти.
„Ја могу да кажем да је ово један од најљепших вртића у Републици Српској и јако сам поносна да то могу рећи. Надам се да отварамо у што скорије вријеме, датум не можемо прецизирати, чека се употребна дозвола, како би све било уредно и безбједно за нашу дјецу“, рекла је Војиновић.
Војиновић је нагласила да ће и старе просторије бити уређене, гдје је у плану реконструкција кровне конструкције и мокрих чворова, а како каже, нада се да ће радови почети наредно љето.
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