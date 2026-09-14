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Нови вртић у Билећи спреман за најмлађе, чека се отварање

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14.09.2026 15:28

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У општини Билећа, изграђен је нови вртић „Будућност“ и то за мање од годину дан и на корак је до отварања. Новоизграђени вртић има десет учионица, а наша екипа је са директорицом вртића, Маром Војиновић обишла нове просторије у којима ће се ускоро чути дјечија граја.
Фото: ATV

У општини Билећа, изграђен је нови вртић „Будућност“ и то за мање од годину дана и на корак је до отварања.

Новоизграђени вртић има десет учионица, а наша екипа је са директорицом вртића, Маром Војиновић обишла нове просторије у којима ће се ускоро чути дјечија граја.

„Овај објекат је изграђен по свим савременим стандардима, а у њему ће се налазити десет васпитних група. Имаћемо седам група јасличког узраста, четири групе млађих јаслица, три групе старијих, и три групе млађег васпитног узраста“, рекла је директорица Војиновић.

Учионице су распоређене према узрасту дјеце те директорица поручује да су просторије уређене према савременим стандардима, као и само двориште.

„Још чекамо употребну дозволу, надамо се да ћемо у току ове седмице добити неке информације. Имамо све, вртић је изграђен, кадар, те нам то још недостаје како би се кренуло у рад“, рекла је Војиновић те је нагласила да је вртић понудио оно што Билећи недостаје, а то је јасличка група те има 130 уписаних малишана распоређених у 7 васпитних група.

„Сигурна сам да ће то бити од великог значаја свим родитељима и грађанима и сигурна сам да је ово велико улагање у будућност наше општине“, рекла је Војиновић.

У новоизграђеном објекту уписано је више од 200 малишана, а укупно их има 360 што се односи на стари објекат у коме су распоређене средње и старије групе.

„У новом објекту ће бити 220 малишана, а у старом објекту борави други дио дјеце“, казала је Војиновић.

Војиновић је нагласила да ће у новоизграђеном објекту малишани имати доручак, ручак и ужину, те им је све прилагођено. Поред објеката и опреме у унутрашњости, ту је и опрема и објекти за двориште гдје ће се малишани моћи играти.

„Ја могу да кажем да је ово један од најљепших вртића у Републици Српској и јако сам поносна да то могу рећи. Надам се да отварамо у што скорије вријеме, датум не можемо прецизирати, чека се употребна дозвола, како би све било уредно и безбједно за нашу дјецу“, рекла је Војиновић.

Војиновић је нагласила да ће и старе просторије бити уређене, гдје је у плану реконструкција кровне конструкције и мокрих чворова, а како каже, нада се да ће радови почети наредно љето.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вртић Будућност

Билећа

Вртић

јаслице

Дјеца

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