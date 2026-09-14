Logo

Новим комбијем обезбијеђен превоз ученика до подручног одјељења

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 14:49

Коментари:

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.
Фото: СРНА

Комбијем, који је уручило руководство СНСД-а Основној школи "Свети Сава" у Билећи, обезбијеђен је поуздан превоз ученика до подручног одјељења у Мекој Груди, али и њихов одлазак на ваннаставне активности, саопштили су из школе.

Истакли су да је то, прије свега, важан дан за школу и ученике јер су добили сигурније и поузданије услове за свакодневни превоз, као и учешће у бројним образовним и ваннаставним активностима.

Из школе су подсјетили да је прије два дана комби уручило руководство СНСД-а Милорад Додик, Саво Минић и Жељка Цвијановић, којима су захвалили за разумијевање потреба школе и подршци која је омогућила да се ово важно питање буде ријешено у интересу ученика.

"Наш школски комби, који је током дугогодишњег интензивног коришћења одавно прешао више од милион километара, дотрајао је и, након исцрпљених свих могућности поправке, више није било могуће обезбиједити његову регистрацију и даљу безбједну употребу", истакли су из школе.

Дониран комби ОШ у Билећи

Градови и општине

Основној школи "Свети Сава" у Билећи дониран комби за превоз ученика

Тако је било и неопходно пронаћи трајно и адекватно рјешење и вјерују, како су навели, да да ће нови школски комби дуго и поуздано служити најважнијој намјени.

Напоменуто је и да ће лопте, намијењене настави физичког и здравственог образовања које је поклонио Минић, допринијети квалитетнијој реализацији часова.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

донација

комби

Школа

Билећа

СНСД

Коментари (1)

Више из рубрике

Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.

Градови и општине

Зачуло се звоно и у Лишњи: Након олује која је одувала кров, ђаци коначно у клупама

3 ч

0
Ватрогасац у Мостару запросио дјевојку

Градови и општине

Ана ову просидбу неће никад заборавити - ВИДЕО

19 ч

0
Струја

Градови и општине

Данас без струје око 3.500 корисника

1 д

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.

Градови и општине

Основној школи "Свети Сава" у Билећи дониран комби за превоз ученика

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

У Хрватској још један Србин кажњен због објаве о генералу Младићу

16

13

Крвави хорор који изгледа као дјечија емисија: Родитељи остали згрожени

16

06

Војислав Савић: Стање шока

16

05

Бошњачким активистима смета и помен српске жртве: Жале се Италији, траже да се Рим огради

16

00

Заплијењене таблете екстазија са ликом Гадафија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима