Новим комбијем обезбијеђен превоз ученика до подручног одјељења

Аутор:АТВ редакција
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Комбијем, који је уручило руководство СНСД-а Основној школи "Свети Сава" у Билећи, обезбијеђен је поуздан превоз ученика до подручног одјељења у Мекој Груди, али и њихов одлазак на ваннаставне активности, саопштили су из школе.
Истакли су да је то, прије свега, важан дан за школу и ученике јер су добили сигурније и поузданије услове за свакодневни превоз, као и учешће у бројним образовним и ваннаставним активностима.
Из школе су подсјетили да је прије два дана комби уручило руководство СНСД-а Милорад Додик, Саво Минић и Жељка Цвијановић, којима су захвалили за разумијевање потреба школе и подршци која је омогућила да се ово важно питање буде ријешено у интересу ученика.
"Наш школски комби, који је током дугогодишњег интензивног коришћења одавно прешао више од милион километара, дотрајао је и, након исцрпљених свих могућности поправке, више није било могуће обезбиједити његову регистрацију и даљу безбједну употребу", истакли су из школе.
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Основној школи "Свети Сава" у Билећи дониран комби за превоз ученика
Тако је било и неопходно пронаћи трајно и адекватно рјешење и вјерују, како су навели, да да ће нови школски комби дуго и поуздано служити најважнијој намјени.
Напоменуто је и да ће лопте, намијењене настави физичког и здравственог образовања које је поклонио Минић, допринијети квалитетнијој реализацији часова.
(СРНА)
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