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Обустављени летови због ерупције вулкана Етна

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14.09.2026 15:41

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Серакоца близу Катаније, Италија, рано ујутро у уторак, 11. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Simone Genovese

Летови на аеродрому у Катанији обустављени су данас због интензивне ерупције лаве и пепела из кратера Етне, усљед чега се створио вулкански облак чија се висина процјењује на око четири километра.

Сви доласци на аеродром, пети по величини у Италији по броју путника, првобитно су били обустављени до 16.00 часова по локалном времену, а компанија која управља аеродромом накнадно је саопштила да је обустава продужена до 22.00 часа и да ће обухватати и одлазне летове, пренео је Ројтерс.

Национални институт за геофизику и вулканологију издао је црвени авио-аларм, отказано је осам долазних летова у Катанији, док су 24 преусмјерена на аеродроме у Комису, Палерму, Трапанију и на Бари, пренио је портал Илсоле24оре.

Број отказаних одлазних летова износи 25, док ће девет летова полетјети са других аеродрома, преноси Танјуг.

Етна је највиши и најактивнији европски вулкан који често ремети летове у Катанији, али су емисије пепела биле посебно интензивне овог лета.

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Тагови :

етна

ерупција вулкана

вулкан

отказани летови

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