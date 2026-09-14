Обустављени летови због ерупције вулкана Етна

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Летови на аеродрому у Катанији обустављени су данас због интензивне ерупције лаве и пепела из кратера Етне, усљед чега се створио вулкански облак чија се висина процјењује на око четири километра.
Сви доласци на аеродром, пети по величини у Италији по броју путника, првобитно су били обустављени до 16.00 часова по локалном времену, а компанија која управља аеродромом накнадно је саопштила да је обустава продужена до 22.00 часа и да ће обухватати и одлазне летове, пренео је Ројтерс.
Национални институт за геофизику и вулканологију издао је црвени авио-аларм, отказано је осам долазних летова у Катанији, док су 24 преусмјерена на аеродроме у Комису, Палерму, Трапанију и на Бари, пренио је портал Илсоле24оре.
Број отказаних одлазних летова износи 25, док ће девет летова полетјети са других аеродрома, преноси Танјуг.
Етна је највиши и најактивнији европски вулкан који често ремети летове у Катанији, али су емисије пепела биле посебно интензивне овог лета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
34
16
30
16
13
16
06
16
05
Тренутно на програму