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Пронађено пето тијело, страхује се да се ради о серијском убици жена

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14.09.2026 15:37

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Пронађено пето тијело, страхује се да се ради о серијском убици жена
Фото: Envato/travelarium

Јужноафричка полицијска служба (САПС) реаговала је на нагађања о могућем серијском убици након што је у понедјељак ујутру у Кемптон Парку пронађено тијело пете жене.

Национална портпаролка полиције бригадирка Атленда Мате рекла је за ИОЛ да, иако постоје сличности у начину на који су пронађене неке од жртава, још је прерано рећи да су смрти дјело серијског убице.

"Једноставно још нисмо дошли до тога. Ослањамо се на стручњаке да нам дају одговарајуће смјернице."

Рекс Хојерман

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"Нарочито ћемо се ослањати на одјељење за психологију, анализу образаца понашања како бисмо утврдили профиле жртава и слично."

Пето тијело пронађено је у понедјељак ујутру у Олифантсфонтејну, преноси ИОЛ.

Како су и где пронађена претходна тијела

Прва жртва, 37-годишња жена, пронађена је у близини пута Р21 15. јула 2026. године. Пронађена је нага, а руке и ноге биле су јој везане пластичним везицама.

Полиција је саопштила да су истражитељи напредовали у случају и да се један осумњичени налази у притвору.

Осумњичени је ухапшен 17. јула, док истрага и даље траје.

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Друго тијело, 32-годишње жене, пронађено је у близини пута Р21 24. августа 2026. године. Пронађена је дјелимично обучена.

Треће тијело, неидентификоване жене, пронађено је 10. септембра 2026. године. Тијело је било у поодмаклој фази распадања и пронађено је нага.

Полиција је саопштила: "У овом тренутку још нисмо успели да званично утврдимо њен идентитет", додајући да поступак идентификације и даље траје.

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Четврто тијело, 38-годишње жене, пронађено је 12. септембра 2026. године у Родсфиелду, иза једног хотела.

Жена је била у спортској одјећи и пронађена је дјелимично обучена. Њен идентитет још треба званично да буде потврђен поступком идентификације у мртвачници.

Проналажење петог тијела догодило се у тренутку када полиција наставља да истражује да ли између ових случајева постоји било каква повезаност.

(Телеграф)

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Тагови :

Серијски убица

Јужна Африка

пронађено тијело

жена

Убиство

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