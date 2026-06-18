Амерички серијски убица иде на доживотну робију: За 17 година убио 8 жена

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Серијски убица из Лонг Ајленда Рекс Хојерман осуђен је данас на доживотну казну затвора без могућности условног отпуста, пренијели су амерички медији.
Хојерман (62) је осуђен два мјесеца након што је признао кривицу за убиство осам жена током периода од 17 година, преноси CNN.
Присутни чланови породица жртава дали су у судници емотивне изјаве, понекад се директно обраћајући самом Хојерману који није показао готово никакву реакцију.
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"Очекује се да ће Хојерман бити убрзо пребачен из притвора округа Сафок. Мислим да ће се то догодити до краја ове недјеље, али то је ствар државне службе за извршење затворских санкција", изјавио је окружни тужилац Реј Тјернеј.
Адвокат одбране Мајкл Ј. Браун рекао је да ће Хојерман највјероватније прво бити премјештен у неки пријемни центар, одакле ће бити упућен у затворску установу коју одреди служба за извршење затворских санкција.
"Очекујем да ће то бити затвор максималне сигурности, јер је реч о серијском убици", рекао је Браун.
🇺🇸 The Gilgo Beach serial killer will spend the rest of his life in prison.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026
Rex Heuermann, 62, admitted to murdering 8 women in NY, including strangling and dismembering them, before victims’ families tore into him in court.
Relatives called him an ogre, a demon, and a…
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