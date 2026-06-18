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Амерички серијски убица иде на доживотну робију: За 17 година убио 8 жена

18.06.2026 07:07

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Амерички серијски убица иде на доживотну робију: За 17 година убио 8 жена
Фото: Tanjug/AP/James Carbone/Newsday

Серијски убица из Лонг Ајленда Рекс Хојерман осуђен је данас на доживотну казну затвора без могућности условног отпуста, пренијели су амерички медији.

Хојерман (62) је осуђен два мјесеца након што је признао кривицу за убиство осам жена током периода од 17 година, преноси CNN.

Присутни чланови породица жртава дали су у судници емотивне изјаве, понекад се директно обраћајући самом Хојерману који није показао готово никакву реакцију.

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"Очекује се да ће Хојерман бити убрзо пребачен из притвора округа Сафок. Мислим да ће се то догодити до краја ове недјеље, али то је ствар државне службе за извршење затворских санкција", изјавио је окружни тужилац Реј Тјернеј.

Адвокат одбране Мајкл Ј. Браун рекао је да ће Хојерман највјероватније прво бити премјештен у неки пријемни центар, одакле ће бити упућен у затворску установу коју одреди служба за извршење затворских санкција.

"Очекујем да ће то бити затвор максималне сигурности, јер је реч о серијском убици", рекао је Браун.

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Тагови :

Рекс Хојерман

Серијски убица

Америка

пресуда

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