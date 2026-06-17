Авион се срушио на ауто-пу - ВИДЕО

Аутор:АТВ
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Десетак пролазника и припадника хитних служби у сриједу је притекло у помоћ путницима који су остали заробљени у приватном авиону након пада на ауто-пут у Тексасу.
На снимцима с мјеста несреће види се како су, користећи лопате и чекић, разбијали прозоре олупине како би извукли путнике и омогућили им излазак на сигурно.
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Авион је летио из мексичког Лос Кабоса према Остину у Тексасу.
"Аеродрому Ларедо пријавио је озбиљне механичке проблеме", изјавио је директор аеродрома Гилберто Санчез.
Током пада летјелица је ударила у једно возило, потврдио је истражитељ полицијске управе Ларедо Хосе Баеза, додајући да још није јасно који дио авиона је остварио контакт с аутомобилом.
У авиону је било шест особа. Полиција је саопштила да је једна особа смртно страдала, док је пет преживјелих превезено у болницу и налазе се у стабилном стању.
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Идентитет погинуле особе још није објављен. Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују густ дим и ватру која је захватила срушени авион. Баеза је навео и да је пет припадника хитних служби затражило медицинску помоћ због удисања дима.
Несрећа се догодила у близини аеродрома Ларедо, око 240 километара југозападно од Сан Антонија.
У истрагу су укључени ФБИ и Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), пише Аваз.
A NetJets Cessna 680 Citation Latitude crashes on a highway while making an emergency landing to Laredo International Airport, Texas.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 17, 2026
The crash was reported around 10 p.m. It was not immediately clear how many people were on board or their condition. Nobody on the highway was… pic.twitter.com/xNfM9b4iYO
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