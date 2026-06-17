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Авион се срушио на ауто-пу - ВИДЕО

Аутор:

АТВ
17.06.2026 23:17

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Авион се срушио на ауто-пут
Фото: Screenshot / X

Десетак пролазника и припадника хитних служби у сриједу је притекло у помоћ путницима који су остали заробљени у приватном авиону након пада на ауто-пут у Тексасу.

На снимцима с мјеста несреће види се како су, користећи лопате и чекић, разбијали прозоре олупине како би извукли путнике и омогућили им излазак на сигурно.

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Авион је летио из мексичког Лос Кабоса према Остину у Тексасу.

"Аеродрому Ларедо пријавио је озбиљне механичке проблеме", изјавио је директор аеродрома Гилберто Санчез.

Током пада летјелица је ударила у једно возило, потврдио је истражитељ полицијске управе Ларедо Хосе Баеза, додајући да још није јасно који дио авиона је остварио контакт с аутомобилом.

У авиону је било шест особа. Полиција је саопштила да је једна особа смртно страдала, док је пет преживјелих превезено у болницу и налазе се у стабилном стању.

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Идентитет погинуле особе још није објављен. Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују густ дим и ватру која је захватила срушени авион. Баеза је навео и да је пет припадника хитних служби затражило медицинску помоћ због удисања дима.

Несрећа се догодила у близини аеродрома Ларедо, око 240 километара југозападно од Сан Антонија.

У истрагу су укључени ФБИ и Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ), пише Аваз.

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Тагови :

пад авиона

авион

Авионска несрећа

Срушио се авион

Америка

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