Украјински државни тужилац напустио земљу током ноћи, огласио се Зеленски

Аутор:АТВ редакција
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Украјински државни тужилац Руслан Кравченко напустио је Украјину током ноћи, јавили су данас локални медији.
Према наводима медија, Кравченко је прешао у Пољску, гдје је изнио оптужбе против украјинских органа за борбу против корупције. Кравченко је на друштвеним медијима објавио да је шеф Агенције за борбу против корупције “НАБУ” Семен Кривонос фалсификовао званична документа ради стицања незаконитих средстава.
Осим тога, он је говорио о истрагама у другој агенцији задужену за борбу против корупције.
Кравченко је саопштио се налази на пословном путу у иностранству.
Невладина организација “Центар за борбу против корупције” наводи да је украјински предсједник Володимир Зеленски дозволио Кравченку да напусти државу упркос истрагама које су у току.
Кравченко је и даље државни тужилац јер је неопходно да о његовој оставци буде одржано гласање у парламенту.
– Постоји само један пут за државног тужиоца, а то је одлазак са функције и то сам му и рекао – навео је Зеленски у посту на “Телеграму”.
Он је од посланика украјинског парламента затражио да подрже Кравченкову оставку. Гласање у украјинском парламенту заказано је за сутра, преноси ДПА.
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