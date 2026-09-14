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Пао авион у Њемачкој, нема преживјелих

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14.09.2026 15:46

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Пао авион у Њемачкој
Фото: Društvena mreža X/NEWS_KR_HS

Три особе погинуле су у паду малог авиона у понедјељак у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, недалеко од Еркеленза.

Авион је пао на поље и потпуно је уништен, а од летјелице је остао готово само реп.

Авион "Цесна 172" полетио је у понедјељак ујутру из подручја сјеверно од Утрехта у Холандији.

Четворосед је, након тога, у близини аутопута А52 ушао у њемачки ваздушни простор. Убрзо је, око 11.20 часова, из за сада непознатих разлога дошло до проблема са летјелицом у близини мјеста Гердерат, недалеко од Еркеленза.

Портпарол полиције потврдио је за Билд да су се у летјелици налазиле три особе и да ниједна није преживјела пад.

"У авиону су биле три особе. Све три су погинуле у паду" рекао је портпарол полиције.Узрок пада још није познат

Идентитет страдалих за сада није саопштен, док надлежни утврђују шта је довело до несреће.

Узрок пада малог авиона још није познат, а истрага је у току.

Мали аеродром Еркеленз-Кикховен налази се на око десет километара од мјеста несреће.

(телеграф)

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