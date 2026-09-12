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Основној школи "Свети Сава" у Билећи дониран комби за превоз ученика

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12.09.2026 20:20

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.
Фото: СРНА

Члан Предсједништва СНСД-а Саво Минић уручио је данас кључеве новог комби возила директору Основне школе "Свети Сава" у Билећи Небојши Кулиџану, чиме је ријешен један од горућих проблема у овој образовној установи.

Минић је истакао је да је ово једна од најљепших школа у Републици Српској, опремљена и уређена.

"Имали смо информацију да постоји проблем са превозом ђака и ево сад је и то ријешено", рекао је Минић новинарима након уручења донације.

Директор Основне школе "Свети Сава" Небојша Кулиџан рекао је да је ово био један од горућих проблема ове школе, јер су имали дотрајали комби који више није био безбједан за превоз ђака.

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"У посљедње вријеме смо имали нека алтернативна рјешења за превоз ученика. Захваљујемо се званичницима Републике Српске зато што су имали разумијевања за нашу школу и омогућили да наши ученици сигурно путују до школе и назад", рекао је Кулиџан.

Уручењу донације СНСД-а присуствовали су предсједник странке Милорад Додик и потпредсједник Жељка Цвијановић.

"Када дјеца сваког дана путују до школе, најважније је да ова путовања буду безбједна. Зато смо данас уручили нови комби Основној школи "Свети Сава" у Билећи, који ће бити кориштен за превоз ученика Подручног одјељења Мека Груда. Једанаест ђака од данас ће имати много сигурнији и удобнији пут до школе. А стари комби из 1999. године може у заслужену пензију", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик је истакао да СНСД увијек зна како да помогне и да рјешава конкретне проблеме наших људи.

"Саво Минић je уручио кључеве новог комбија Основној школи "Свети Сава" у Билећи и тиме је ријешен важан проблем безбједног превоза ученика. Најважније је да наша дјеца имају добре услове за школовање и сигуран пут до школе и назад. То је политика СНСД-а - да слушамо људе, препознамо проблем и ријешимо га", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

комби

Школа

Билећа

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

СНСД

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