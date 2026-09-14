Источно Сарајево: Поклон свакој беби која се до краја године роди у Болници ''Србија''

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је да ће свака беба која се до краја године роди у Болници "Србија" добити поклон од Градске управе.
Ћосић је приликом посјете породилишту Болнице "Србија" истакао да су припремили вишенамјенске деке и постељине свакој беби која се роди до краја текуће године.
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Он је нагласио да је данас, у сусрет Дану и крсној слави града, започео подјелу поклона бебама, саопштено је из Градске управе.
"Посјетио сам наше најмлађе суграђане, а посебно ме обрадовала вијест да нас је јутрос дочекало шест беба у породилишту наше болнице", рекао је Ћосић и додао да су међу њима и близнакиње, Ива и Уна Јованчић, треће и четврто дијете у овој породици, преноси Срна.
Ћосић каже да је поклон града Источно Сарајево најмлађим суграђанима уручио уз жељу да буду неизмјерна срећа и радост својим родитељима и понос цијелог Источног Сарајева.
"Наша демографска слика је снажна и биће још снажнија. Драги будући родитељи, поклон-пакете намијењене бебама преузимаћете приликом изласка из породилишта.
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Нека вас драги Господ сваким добром дарује и радује", рекао је Ћосић.
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