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Источно Сарајево: Поклон свакој беби која се до краја године роди у Болници ''Србија''

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14.09.2026 14:52

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је да ће свака беба која се до краја године роди у Болници "Србија" добити поклон од Градске управе.

Ћосић је приликом посјете породилишту Болнице "Србија" истакао да су припремили вишенамјенске деке и постељине свакој беби која се роди до краја текуће године.

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Он је нагласио да је данас, у сусрет Дану и крсној слави града, започео подјелу поклона бебама, саопштено је из Градске управе.

"Посјетио сам наше најмлађе суграђане, а посебно ме обрадовала вијест да нас је јутрос дочекало шест беба у породилишту наше болнице", рекао је Ћосић и додао да су међу њима и близнакиње, Ива и Уна Јованчић, треће и четврто дијете у овој породици, преноси Срна.

Ћосић каже да је поклон града Источно Сарајево најмлађим суграђанима уручио уз жељу да буду неизмјерна срећа и радост својим родитељима и понос цијелог Источног Сарајева.

"Наша демографска слика је снажна и биће још снажнија. Драги будући родитељи, поклон-пакете намијењене бебама преузимаћете приликом изласка из породилишта.

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Нека вас драги Господ сваким добром дарује и радује", рекао је Ћосић.

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Тагови :

Источно Сарајево

Љубиша Ћосић

беба

породилиште

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