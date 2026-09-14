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Ђаци из Српске стигли у Санкт Петербург

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14.09.2026 14:21

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Ученици техничких школа из Бањалуке, Приједора, Дервенте, Градишке, Прњавора, Лакташа, Добоја, Бијељине, Зворника и Требиња стигли су у Санкт Петербург у оквиру програма "Међународне омладинске смјене".
Фото: Уступљена фотографија

Ученици техничких школа из Бањалуке, Приједора, Дервенте, Градишке, Прњавора, Лакташа, Добоја, Бијељине, Зворника и Требиња стигли су у Санкт Петербург у оквиру програма "Међународне омладинске смјене".

Ученици из Републике Српске већ су посјетили највећи интерактивни музеј "Гранд Макет Русија".

Ђаци из Српске стигли у Санкт Петербург
Ђаци из Српске стигли у Санкт Петербург
Уступљена фотографија

За њих је припремљен богат програм културних и спортских активности, као и едукативних садржаја на високошколским установама Санкт Петербурга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ученици

Санкт Петербург

Русија

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