Ђаци из Српске стигли у Санкт Петербург

Аутор:АТВ редакција
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Ученици техничких школа из Бањалуке, Приједора, Дервенте, Градишке, Прњавора, Лакташа, Добоја, Бијељине, Зворника и Требиња стигли су у Санкт Петербург у оквиру програма "Међународне омладинске смјене".
Ученици из Републике Српске већ су посјетили највећи интерактивни музеј "Гранд Макет Русија".
За њих је припремљен богат програм културних и спортских активности, као и едукативних садржаја на високошколским установама Санкт Петербурга.
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