Министарство послало оштро упозорење: Судија се скинуо у танге пред дјевојчицама

Аутор:АТВ редакција
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Министарство породице и спорта Републике Српске хитно се огласило и осудило инцидент на одбојкашком турниру у Завидовићима, гдје се један наводни судија пред дјевојчицама скидао у танге.
Одбојкашки клуб Бањалука Волеј најавио је подношење казнених пријава против организатора из ОК Криваја Завидовићи због, како наводе, претрпљених траума и бизарног скривеног експеримента којем су њихове играчице биле изложене без пристанка.
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Како преноси "Глас Српске" оно што је требало да буде обичан припремни турнир претворило се, према ријечима људи из бањалучког клуба, у нешто што је код младих спортисткиња изазвао страх, стрес а, код неких, чак и нападе панике.
Из бањалучког клуба тврде да су играчице, међу којима су биле и малољетнице, без знања и пристанка биле укључене у својеврсни социјални експеримент. Организатори су, заједно са групом Норвежана присутних на турниру, осмислили експеримент који је укључивао различите режиране ситуације. Нико из клубова није био обавијештен, нити је дао пристанак да играчице буду дио таквог сценарија.
"Осјећали смо се као да смо били у неком паралелном универзуму. Десило се нешто што није смјело да се догоди ни на једном спортском догађају, било гдје. Можете замислити како је било играчицама које имају 14, 15 или 16 година, али и сениоркама и одраслим људима. Једноставно, нико није очекивао ништа слично", истакао је за Глас Српске Драшко Маџар, предсједник УОК Бањалука Волеј.
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Учесницима су, према Маџаревим ријечима, организатори представили особе као судије из Норвешке, али се убрзо испоставило да њихово знање и искуство у одбојци озбиљно доводе у питање такву тврдњу.
Суђење је, каже, било катастрофално и изазивало је револт код обје екипе, али су учесници покушавали да све припишу лошој организацији и наставе такмичење.
"Већ на другом поену схватили смо да људи који суде немају никакве везе са одбојком, а поготово да нису судије. Међутим, покушали смо да истрпимо до краја, и поред катастрофалног суђења које је изазивало револт и једне и друге екипе. У једном моменту 'судија' је кренуо да пада са столице, која је ланцем била везана за одбојкашки стуб, па смо се уплашили да се ланац није откачио и да га је заиста повриједио. Био је крвав, крвава му је била мајица, лице. Одмах сам скочио да му помогнем, прво што сам покушао да видим јесу очи, да утврдим да ли је стварно дошло до повреде. Међутим, ниједног момента нисам успио да их видим, јер их је заклањао руком и све је указивало на то да је повријеђен", описао је Маџар дешавања у Завидовићима.
Услиједиле су, како каже, сцене које су присутне подсјетиле на хорор филмове.
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"Касније се 'судија' тако крвав мазао перјем. А као шлаг на торту услиједио је егзибиционизам, када се скинуо и дјеци и публици показивао задњицу у 'тангама'. Катастрофа. У договору са екипом ОРТ-а, све смо пријавили надлежној полицијској управи у Завидовићима. Међутим, нећемо се зауставити на томе. Занима нас истина и некакав вид сатисфакције за дјецу. Мој први приједлог и савјет је да сви одемо на психијатријски преглед, јер смо доживјели огроман шок, поготово дјеца. Желимо да видимо колико је тај догађај утицао на ментално здравље свих нас. О неким даљим корацима ћемо одлучити након тога, а консултоваћемо и адвоката да видимо који су евентуални правни кораци и против кога", истакао је Маџар за "Глас".
Министарство породице, омладине и спорта послало је оштро упозорење спортским радницима, поготово онима који раде са дјецом, да на спортском терену нема мјеста за социолошке експерименте и непримјерене садржаје који могу оставити далекосежне посљедице на младе спортисте.
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"Министарство најоштрије осуђује дешавања на турниру у Завидовићима на којем су младе одбојкашице УОК Бањалука Волеј биле изложене непримјереним садржајима, стресу и дешавањима која немају никакве везе са одбојком нити са здравим разумом. Позивамо организаторе турнира и надлежне спортске савезе да учине све како би одговорни за ова дешавања били адекватно кажњени и да се јасно пошаље порука да дјеца на спортском терену треба да уживају, друже се и играју одбојку а не да буду изложена малтретирању било какве врсте", поручили су из Министарства.
Најавили су да ће разговарати са представницима УОК Бањалука Волеј и пронаћи начин да помогне дјевојчицама да превазиђу стрес којем су биле изложене и наставе да се радују одбојци.
"Позивамо све надлежне институције да реагују на овакве догађаје и казне одговорне особе како више нико не би могао да помисли да се поиграва са дјецом и злоупотребљава их у сврхе било каквих експеримената", истакли су из Министарства.
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