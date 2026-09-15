Бизнис план: Берзе, крипто и туристички адути Српске

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Бизнис план” доносимо приче о кретањима на берзама, тржишту криптовалута, успејшним домаћим компанијама и туристичкој сезони у Републици Српској.
Од кретања каматних стопа, цијене нафте и злата до геополитичких тензија које и те како утичу на кретања берзанских индекса. Питамо шта нам тржишта заправо поручују?
Истражујемо шта је обиљежило протеклу седмицу на крипто тржишту и на шта би инвеститори требало да обрате пажњу.
Представљамо рад компаније „Динеко” из Требиња, која је обиљежила 20 година пословања, током којих је од мале породичне радионице израсла у респектабилну компанију и поузданог партнера за реализацију комплексних пројеката опремања у БиХ, региону и широм Европе.
Сумирамо протеклу туристичку сезону у Републици Српској са Санелом Шимун, сараднико за односе с јавношћу Туристичке организације Републике Српске.
„Бизнис план” доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план” тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план” вечерас у 21 час и 10 минута.
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