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Енерго клуб: Енергетска слика Српске

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Извор:

АТВ

12.09.2026 12:24
енерго ново
Фото: атв

Енерго клуб и ове недјеље отвара најважније теме из свијета енергетике.

Истражујемо како се у РиТЕ Гацко боре са лошим угљем и хоће ли им значити нова концесија?

Испитујемо хоће ли поскупјети струја у Српској

Провјеравамо како тече ремонт погона ХЕТ-a?

Са гостом емисије Иваном Копривицом сумирамо тренутну производњу струје и причамо о тешкој енерго години.

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

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