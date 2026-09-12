Енерго клуб: Енергетска слика Српске

Извор:
АТВ
Енерго клуб и ове недјеље отвара најважније теме из свијета енергетике.
Истражујемо како се у РиТЕ Гацко боре са лошим угљем и хоће ли им значити нова концесија?
Испитујемо хоће ли поскупјети струја у Српској
Провјеравамо како тече ремонт погона ХЕТ-a?
Са гостом емисије Иваном Копривицом сумирамо тренутну производњу струје и причамо о тешкој енерго години.
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
52
16
47
16
35
16
19
16
14
Тренутно на програму