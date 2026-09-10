У другом плану: Ален Шеранић

Извор:
АТВ
'У другом плану' овог петка је Ален Шеранић, којег ћете упознати кроз причу о стварима које највише воли и радује, те како проводи слободно вријеме.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат "У другом плану".
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
"У другом плану" петком у 20 часова и 10 минута.
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