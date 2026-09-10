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У другом плану: Ален Шеранић

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Извор:

АТВ

10.09.2026 15:12
У другом плану: Ален Шеранић

'У другом плану' овог петка је Ален Шеранић, којег ћете упознати кроз причу о стварима које највише воли и радује, те како проводи слободно вријеме.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат "У другом плану".

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

"У другом плану" петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Milica Nogo

Дејан Рауш

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