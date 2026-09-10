Ова планина крије тајну стару вијековима: Ево зашто сви хрле на Клековачу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Клековача, са својим импозантним врхом Велика Клековача, представља највишу планину овог дијела Босне и Херцеговине.
Окружена планинским вијенима Срнетице, Грмеча, Осјеченице и Луњеваче, ова моћна кречњачка љепотица дијели се између општини Дринић у Републици Српској и Дрвара у Федерацији БиХ, док ентитетска линија прелази преко самог њеног гребена.
Густа четинарска шума простире се до 1500 метара надморске висине, након чега прелази у рјеђу букову шуму, док је сам врх обрастао ниском клеком по којој је планина и добила име, а међу којом се крије и изузетно ријетка алпска биљка рунолист.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, Клековача нуди дугу традицију планинарења, алпинизма и скијања која на овим просторима траје дуже од стотину година.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да туризам на овој планини обухвата широку лепезу активности за све профиле авантуриста – од планинара и спелеолога до љубитеља оријентиринга и свих који желе квалитетан боравак на свјежем ваздуху.
Било да истражујете њене густе шуме, освајате гребене или трагате за ријетким природним бисерима, Клековача вас позива на незаборавну планинску авантуру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
45
18
38
18
24
18
19
18
19
Тренутно на програму