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Изаберите прави новчаник: Ево која боја највише привлачи паре

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15.09.2026 11:43

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новчаник новац паре џеп
Фото: Pexel/Ahsanjaya

По фенг шуију, новчаник није само мјесто за паре и картице. Вјерује се да може да привуче или одбије енергију обиља, па није свеједно какав носите.

Боја новчаника посебно је важна неке нијансе се повезују са новцем и благостањем, док се за друге вјерује да их тјерају.

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Нумерологија вам дозвољава да сами одредите боју новчаника која привлачи новац. Треба само да саберете све цифре из свог датума рођења и збир сведете на једноцифрен број.

На примјер, ако сте рођени 4.4.1989. године: 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8.

Рачун траје пола минута, а једноцифрен број који добијете једини је податак који вам треба. Нема изузетака и нема посебних правила за неке датуме, све се своди на исти поступак сабирања. Када једном израчунате свој број, он остаје исти доживотно, па се листа испод чита само једном и памти заувијек.

Пронађите свој број и одговарајућу нијансу новчаника

1 – бронза, злато, жута, наранџаста

2 – бијела, свијетлозелена

3 – плава, ружичаста, љубичаста

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4 – индиго, сива

5 – црна, нијансе жуте, бијеле, сива

6 – све нијансе плаве и зелене

7 – лила, индиго, љубичаста

8 – црна, смарагднозелена, смеђа

9 – ружичаста, црвена, љубичаста

Шта ако вам се ваша боја новчаника уопште не допада

Ипак, најважније је да ли се новчаник вама допада. Ако, рецимо, не волите да вам цијели новчаник буде љубичаст, не морате одмах да га мијењате. Довољан може бити детаљ у тој нијанси – унутрашњост, преграда, новчић или привјесак. Тако ћете испоштовати боју која вам одговара, а новчаник ће и даље бити практичан за свакодневну употребу.

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Важно је и да новчаник буде уредан. По овом вјеровању, гомила старих рачуна, папирића и картица које више не користите заузима мјесто новцу који би требало да долази. Зато повремено избаците све што вам више не треба и оставите само оно што заиста користите.

Не држите новац згужван и разбацан

Чак и када изаберете боју новчаника која вам одговара према нумерологији, важно је шта у њему држите. Стари рачуни, неважеће картице и гомила папирића само заузимају простор.

Прођите кроз преграде и избаците све што вам више не треба. Новчанице сложите равно, а картице које не користите немојте носити са собом. Ако је новчаник толико пун да једва можете да га затворите, можда је вријеме за већи или једноставнији модел.

Код избора нијансе новчаника не морате да будете буквални. Ако вам се, на примјер, препоручује зелена, а не волите ту боју, можете изабрати тамнију зелену, маслинасту или имати мали детаљ у тој нијанси.

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На крају, идеја је прилично једноставна боја новчаника може да буде дио ове фенг шуи и нумеролошке симболике, али нема потребе да купујете нешто што вам се не допада само због једне боје.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новчаник

Паре

Фенг шуи

новац

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