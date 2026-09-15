Данас славимо Светог Маманта: Ево због чега га вјерници посебно поштују

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и сви вјерници данас славе Светог мученика Маманта. Родом из Пафлагоније, од хришћанских знаменитих родитеља, Теодота и Руфине. Родитељи су му бачени у тамницу за Христово име.
У тамници је најприје умро отац, а мајка, пошто је њега родила.
Тако дакле оста новорођенче у тамници између мртвих тијела својих родитеља. Но Бог Промислитељ посла ангела Свога некој племенитој удови Амији, којој се ангел на сну јави и рече, да иде у тамницу и узме дијете к себи. Ама измоли од градоначелника дозволу, да сахрани умрле, а дијете узе у своју кућу.
У школи Мамант показа необичну бистри а пошто беше код куће васпитан у хришћанском духу, па он не поштваше своју веру своју него је исповедаше пред својим врсницима исмијавајући идоле. У то вријеме цара Аврелијана жестоко су прогањани хришћани.
Незнабошци нису штесели ни дјецу хришћанску. Маманту бијеше 15 година, када би изведен пред цара. Рече му цар, да се бар само устима одрече Христа, на што му Мамант одговори: "ни срцем ни устима не ћу се одрећи Бога и Цара мога Исуса Христа."
Хроника
У близини полицијске станице изгорјела два аутомобила
Цар нареди да га туку, свијећама пале, и на крају га бацише у море. Но анђел Божји га спасе и одведе на гору високу, близу Кесарије.
Ту је он живио у самоћи и молитви. Од његове светости дивљи зверови су се питомили. Најзад и ту буде пронађен од гонитеља и поново на муке стављен.
Побједивши и силу огња и дивљих зверова Мамант свети би прободен трозубцем од некога жреца идолскога. И тако предаде душу своју свету Богу, коме је вјеран остао у свима мукама. Од његових моштију догодише се многа исцјелења болних.
(Мондо)
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