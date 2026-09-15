Заборавите на пеглу: Изгужвана одјећа постала је нови модни императив

Аутор:АТВ редакција
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Мода нас позива да удахнемо и проведемо вријеме у животу, умјесто у борби против бора, како на лицу, тако и на одјећи.
Ове године, дизајнери су потпуно полудјели за сложеним текстурама. Уморили су се од уобичајених глатких тканина, а користи се све што се може додирнути и погледати: пахуљасто крзно, перје, груба кожа са 3Д шарама, велур, антилоп са дрвенастим длакањем, па чак и камење које је лепршало по пистама.
Пратећи овај талас фасцинације необичним површинама, многи брендови су се сјетили и идеје о згужваним стварима. И прије него што је јесен уопште стигла, набори и набори, некада сматрани знаком неуредности и љености, постали су највећи хит сезоне.
Да бисте разумјели размере овог тренда, довољно је погледати најновије колекције међународних модних кућа.
Готово све су одлучиле да одложе пегле и прикажу одјећу у њеном најприроднијем стању. На моделима је ова одјећа изгледала као да је управо извучена из чврсто спакованог кофера и одмах обучена.
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На примјер, Прада је узела уске јакне и сукње оловка-кроја и прекрила их фином мрежом хаотичних набора, тренутно уклањајући сваку формалност са одјеће. Тори Бурч је створила хаљине од танког најлона и свиле са дубоким, фиксираним наборима.
Ова тканина је подсјећала на оригами папир, лијепо се ломећи са сваким кораком. Миу Миу, најбоља у стварању намјерно лежерних и хировитих издања, послала је моделе у слојевитим сетовима са изгужваним памучним кошуљама.
А Емилија Викстед и Ердем су ову технику пренијели на хаљине, блузе и љетње хаљине.
Предмети са скривеним металним оквирима унутар тканине такође су постали популарни. Дизајнери су почели да ушивају ултрафину металну жицу у крагне и рубове кошуља, наборе сукњи и ревере јакни, омогућавајући да се одјећа набора ручно, буквално стварајући жељени облик и јединствен, хаотичан изглед.
Узгред, ова идеја је постала посебно популарна међу љубитељима моде, а ову технолошки напредну технику већ су у великој мјери копирали и прилагодили многи брендови.
Сада проналажење „управљиве“ кошуље којој се може дати било који степен концептуалног набора за неколико секунди више није проблем.
Наравно, неки људи неће разумети овај тренд и наставиће да пеглају из навике, али већина жена ће свакако цијенити ову нову моду. На крају крајева, искрено, све смо уморне од свакодневне рутине.
Друштвене мреже су нас одавно научиле да изгледамо савршено и сјајно, али у стварном животу често нема ни времена ни жеље да се ујутру мучимо са ланеним панталонама. Изгужвана текстура вас ослобађа ове обавезе.
Одјећа се коначно прилагођава вашем дану, а не обрнуто, тако да можете мирно да сједнете у ауто или проведете пар сати на састанцима, а да не бринете о рубу сукње.
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На крају крајева, благи набори на одјећи сада не указују на немарност, већ једноставно на то да водите динамичан, занимљив живот у којем постоје важније ствари од кућних послова.
Али да не бисте изгледали као да сте стварно заборавили да се очешљате и обукли се у мраку, важно је да пажљиво бирате одјећу. Најбезбједнија опција је да купите одјећу направљену од тканина које су изгужване у фабрици коришћењем посебне термичке обраде.
Ови набори се неће исправити након прања и у почетку изгледају као елемент дизајна. Ако бирате природне материјале, купите густи памук, дивљу свилу или висококвалитетни лан. Узгред, 2026. године, лан уопште не морате да пеглате, носите га тачно онаквог каквог је изашао из сушилице.
Али најбоље је да овај тренд уврстите у свој гардеробер постепено. Када сте у недоумици, једноставно упарите згужвани горњи дио са глатким, оштрим доњим дијелом.
На примјер, згужвана широка блуза ће изгледати сјајно уз тешке фармерке или мат кожне панталоне. Згужвана макси сукња може се уравнотежити са једноставном, основном мајицом. Контрастне текстуре увијек додају интересантност изгледу.
Ципеле и додаци играју кључну улогу у овим одјевним комбинацијама — они су ти који показују да је изгужвани изглед био замишљен од самог почетка.
Ако упарите изгужвано одјело са елегантном, чврстом торбом, уредним кожним мокасинама и елегантном фризуром, постићи ћете ултрамодеран изглед. Али ако исто одјело упарите са безобличним, меким ранцем и излизаним патикама, магија се неће догодити.
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