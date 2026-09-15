Двије опасне рибе у Јадрану

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Опрез на Јадрану — двије рибе могу да буду опасне по људе: једна има отровне бодље, друга снажан угриз.
Риба лав нови је становник Јадрана, а први пут је примијећена прије отприлике пет година.
Ова атрактивна, али отровна риба потиче из тропских и суптропских мора, али се посљедњих година све чешће појављује у Средоземљу.
Друштво
Почиње исплата мјесечног борачког додатка
Њено ширење представља потенцијалну пријетњу домаћим врстама, будући да је риба лав грабљивица која се храни мањим рибама и другим морским организмима. Због климатских промена и загријавања мора стварају се повољнији услови за њен опстанак и размножавање у Јадрану, па се очекује да би њено присуство у будућности могло да буде све чешће.
"Јако лијепа тропска врста, али нажалост веома опасна за аутохтоне врсте, јер је веома прождрљива, храни се рибљом млађи, оставиће траг и направиће проблеме у нашем рибарству. Потенцијално је опасна и за људе, зато што, ако се убодете на њу, убод је веома, веома болан и та бол траје доста дуго", рекао је за ХРТ Валтер Кожул из Института за море и приобаље Универзитета у Дубровнику.
Иако је јестива, мало ко жели да ризикује контакт са њеним бодљама.
Занимљивости
Дневни хороскоп за 15. септембар 2026: Нови почетак за Бика, срећан дан за Близанце, а за вас?
"Ево, лично сам је имао у улову у три, четири наврата, пажљиво је одстрањујући из стајаћих мрежа. Она већ угине ако је неко вријеме била ван мора на палуби барке, а потом је, нормално, беживотну вратимо у море. Иако се наводи да је јестива и веома укусна у одређеном дијелу њеног меса, ја се лично баш не бих усудио", казао је предсједник Цеха за рибарство и аквакултуру Хрватске привредне коморе Дубровачко-неретванске жупаније Мато Оберан.
"Рибу лав, на сву срећу, још нисмо срели у Малостонском заливу, иако су нас из Института упозорили да их обавијестимо ако је видимо. Већ одавно се појавила једна доста опаснија врста од рибе лав, а то је стрелка. Значи, популацију ципала је уништила. То је била риба баш за народ – јефтина, могао је свако да је улови. И одлична риба. Потпуно ју је уништила, више је нема ни у траговима", каже Маро Франушић из Малостонског залива.
Друштво
Данас славимо Светог Маманта: Ево због чега га вјерници посебно поштују
"Она је баш изражен предатор, јер се на подручјима на којима живи може примијетити да друге врсте, као што су ципли или нешто слично, које су јој плијен, буду повријеђене или преполовљене. У сваком случају, на њима су примјетне ране и оштећења. И у самом риболову те стрелке су веома проблематичне, јер нарушавају компактност јата која се окупљају под свјетлом током риболова који укључује употребу вјештачке расвјете", објашњава Оберан.
Током посљедње три деценије у Јадрану је забиљежено више од 40 нових врста, међу којима има и оних које су отровне за конзумацију.
"Можда је ту и сребрнопруга надувача, за коју треба знати да се не смије конзумирати. Почела је да се појављује нешто чешће код нас. Веома је отровна и тај отров не нестаје, односно не уништава се термичком обрадом", упозорава Кожул и додаје да инвазивне врсте у Јадран долазе и као посљедица људског дјеловања.
"Највећи број ових нових врста које смо забиљежили јесу лесепсијски мигранти. Они долазе кроз Суецки канал, дакле дјеловањем човјека. Када смо отворили Суецки канал, тропске врсте почеле су да улазе у источни Медитеран и полако се шире према нама", рекао је Кожул.
Регион
Дијете (3) се бори за живот након пожара у стану
Међу врстама које су се удомаћиле спомиње се и папагајка.
"Папагајка, врста која је претходних година била прилично колебљива и повремена, сада је толико редован улов да у неким алатима чак и доминира. Занимљиво је да су у питању искључиво велики примјерци, од по килограм и више", рекао је Оберан.
Он је додао да су неке врсте из Јадрана временом нестале.
"У неком послијератном периоду, дакле прије скоро 30 година, била је веома изражена појава рибе сабље, кајиша, који је на нашем подручју био веома присутан. Иначе живи на већим дубинама, али је био присутан и у приобаљу, гдје је оштећивао мреже и друге риболовне алате, нарочито лигњаре приликом лова на лигње, па се врло често остајало без опреме. Временом се његово присуство прориједило и на крају је готово потпуно нестао", навео је Оберан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
10 ч0
Регион
12 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
17
08
15
08
14
Тренутно на програму