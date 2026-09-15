Аутопутеви Српске: Донације за 15 организација са подручја Источног Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске Радован Вишковић потписао је у данас уговоре о додјели донација са представницима удружењима, организацијама, спортских клубова и вјерских заједница са подручја Источног Сарајева, Пала, Трнова и Сокоца, који су учествовали на јавном позиву за додјелу донација из остварене добити предузећа за 2025. годину.
Потписивању уговора са корисницима ових средстава, поред директора Вишковића, присуствовали су градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Скупштине града Бошко Југовић.
Директор Вишковић нагласио је да је Аутопутеви Републике Српске примјењује праксу додјеле донација из остварене добити предузећа за претходну годину и то на начин да је свима онима, који су испунили услове, прописане Законом о донацијама предузећа у јавном власништву и под јавном контролом у Републици Српској и Правилником о додјели донација, по јасно дефинисаним условима, критеријумима за избор и висини донираних средстава, додијелио донације као вид новчане подршке њиховим активностима и пројектима од интереса за локалне заједнице, из којих долазе.
На овај јавни позив пријавило се више од 250 удружења, спортских клубова, културних установа, вјерских и хуманитарних организација из цијеле Републике Српске, тако да су, указао је Вишковић, једнако заступљене све локалне заједнице од Новог Града до Требиња.
Вишковић је поновио је да Аутопутеви Републике Српске и на овај начин води рачуна о цијелом простору Републике Српске, без обзира на чињеницу да ли су у неким локалним заједницама већ изграђени ауто-путеви или тек треба да се гради, што довољно говори о друштвено-одговорном приступу овог предузећа према Републици.
Вишковић је подсјетио да је предузеће пословну 2025. годину завршило са оствареном добити од преко 100 милиона КМ, те да је након одлуке Владе Републике Српске, која је стоодстотни власник предузећа, за додјелу донација издвојило два одсто од остварене добити. Он је изразио задовољство чињеницом да су и локалне заједнице пружиле подршку удружењима са њихове територије, те да су и на тај начин показали који су то пројекти заслужили већу подршку шире друштвене заједнице.
Изразе захвалности директор Вишковић упутио је људима, који воде поменута удружења, организације и установе, јер свакодневно улажу огроман напор и жртвују дио приватног живота и времена да би одређене идеје биле препознате и подржане од стране локалних заједница, републичких органа управе, установа и јавних предузећа, какво је ЈП Аутопутеви Републике Српске.
Вишковић је најавио да ће ову праксу подршке невладином сектору, ЈП Аутопутеви Републике Српске наставити и убудуће.
Током данашњег дана, Вишковић је посјетио и Рогатицу, гдје је такође потписао уговоре о додјели донација за удружења са подручја ове локалне заједнице.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић истакао је да ће донације бити значајна помоћ, посебно спортским клубовима и организацијама цивилног друштва.
- Тамо гдје ми као градске или општинске управе не можемо увијек интервенисати путем својих буџета, сигурно је да су Аутопутеви ту помогли - рекао је Ћосић.
Предсједник Невладине организације "Транспарентни млади Источно Ново Сарајево" Теодор Мајмуновић рекао је да је ова организација добила 3.000 КМ, што ће бити искориштено за реализацију пројекта "Град који памти" чији је циљ да млади упознају настанак Источног Сарајева, културу града и значај очувања сјећања на стварања која су његови становници претрпјели.
Предсједник Удружења младих "Нова генерација" из Трнова Јована Милић захвалила је "Аутопутевима Републике Српске" за 10.000 КМ намијењених изградњи теретане у овој локалној заједници.
(РТРС)
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