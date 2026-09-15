Logo

Више од 600 страних туриста води се и даље као нестало

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 17:31

Коментари:

0
Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

У Непалу се након разорне поплаве 26. августа као нестало води 607 туриста, најновији су подаци непалске Управе за туризам.

Начелник Управе Сураџ Гимире рекао је да су већина несталих, њих 189, држављани Индије.

На списку се налази 65 држављана САД, 55 Малезије и 54 Украјинца, као и 37 држављана Кине, 33 Аустралије и 33 Летонца.

И даље нема контакта са 33 држављана Британије и 30 држављана Канаде.

Он је додао да идентитет девет особа још није утврђен.

Као нестало се води 329 жена и 269 мушкараца.

Снажна поплава погодила је сјеверни Непал крајем августа, усмртивши готово 1.400 људи.

Катастрофу је изазвало клизиште у близини кинеске границе, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади.

Огромна маса стијена и наноса муља кретала се брзином већом од 70 километара на час дуж ријечног корита, уништавајући насеља и плавећи велику површину.

Према најновијим подацима, око 5.000 људи и даље се води као нестало.

На списковима несталих особа које води Амбасада Русије налази се 11 руских држављана, наводи ТАСС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

нестали туристи

спасавање

Коментари (0)

Више из рубрике

Група миграната

Свијет

Рим продужио суспензију Шенгена са Шпанијом

2 ч

0
Захарова: Рушење дејтонске БиХ довело би у питање њену будућност

Свијет

Захарова: Рушење дејтонске БиХ довело би у питање њену будућност

2 ч

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Нападнут нафтни танкер у Ормуском мореузу: Два морнара нестала, 23 спашена

3 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Извјештај о руском нападу на воз - јефтин маркетиншки трик

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Билећани против солара

19

28

Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке

19

25

Зашто бошњачким активистима смета кампања о страдању Срба?

19

20

„Конаковићеви потези злонамјерни“

19

16

Скандал у Њемачкој: Умјесто депортације, опасни мигранти са Балкана остали у земљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима