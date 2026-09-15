Више од 600 страних туриста води се и даље као нестало

Аутор:АТВ редакција
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У Непалу се након разорне поплаве 26. августа као нестало води 607 туриста, најновији су подаци непалске Управе за туризам.
Начелник Управе Сураџ Гимире рекао је да су већина несталих, њих 189, држављани Индије.
На списку се налази 65 држављана САД, 55 Малезије и 54 Украјинца, као и 37 држављана Кине, 33 Аустралије и 33 Летонца.
И даље нема контакта са 33 држављана Британије и 30 држављана Канаде.
Он је додао да идентитет девет особа још није утврђен.
Као нестало се води 329 жена и 269 мушкараца.
Снажна поплава погодила је сјеверни Непал крајем августа, усмртивши готово 1.400 људи.
Катастрофу је изазвало клизиште у близини кинеске границе, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади.
Огромна маса стијена и наноса муља кретала се брзином већом од 70 километара на час дуж ријечног корита, уништавајући насеља и плавећи велику површину.
Према најновијим подацима, око 5.000 људи и даље се води као нестало.
На списковима несталих особа које води Амбасада Русије налази се 11 руских држављана, наводи ТАСС
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