Сарајевски лоби ударио у зид: Тражили санкције Додику, добили дипломатски одговор

Аутор:АТВ редакција
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Саслушање замјеника помоћника државног секретара САД-а за Европу и Евроазију Данијела Џ. Лотона у Представничком дому Конгреса САД није прошло онако како су се надали у Сарајеву док су свечано најављивали овај догађај.
Најжешћи у критикама и захтјеву да се преиспитају санкције Милораду Додику био је демократски сенатор Бил Кејтинг. Он је јавности у БиХ познат по састанцима са Елмедином Конаковићем из марта ове године, Свеном Алкалајем, а недавно је стао на страну Меморијалног центра Поточари када је полиција Републике Српске истраживала њихово пословање. Тада је позвао америчку администрацију да "санкцијама" смири дестабилизацију.
Данас је Кејтинг од Лотона тражио објашњење за повлачење санкција Милораду Додику, јер по њему, лидер СНСД-а ради све оно што је радио и за вријеме када је добио санкције.
"Желим подсјетити на Додиково понашање. У фебруару ове године Додик је описао Дејтонски мировни споразум као неодржив. Рекао је да високи представник нема легитимитет. Касније у фебруару Бошњаке је назвао непријатељима. У мају ове године НСРС је затражила гашење ОХР-а, а Додик је два пута путовао у Москву. Вјерујете ли да је ово понашање у складу са Дејтонским споразумом?" рекао је Кејтинг и упитао Лотона да ли ће администрација Доналда Трампа размотрити ново увођење санкција.
"Желим вас увјерити да САД подржавају мир и стабилност који је Дејтонски споразум донио. Фокусирани смо на акције више него на реторику. Такође, господин Додик се повукао са функције и није кандидат на предстојећим изборима", рекао је дипломатски Лотон.
Кејтингу је било спорно и рјешавање Западне интерконекције и фирме које су добиле посао да је граде, а такође, спорна му је и промјена наратива и ставова америчке амбасаде у БиХ.
У другом кругу питања Кејтинг је проблематизовао присуство блиских људи Доналда Трампа око предсједника СНСД-а и изразио сумњу да је то разлог за уклањање санкција.
"Одлука да се Додику и људима око њега уклоне санкције резултирала је рјешавањем дубоке кризе у БиХ. Када је у питању дипломатија САД, Милорад Додик се повукао са функције предсједника Републике Српске, а НСРС је подвукла законе. Суштински разлог за санкције је нестао и због тога су уклоњене. Напомињем да он није више на функцији и није кандидат на октобарским изборима", рекао је Лотон.
У свом извјештају Данијел Џ. Лотон је подсјетио на изјаве америчких званичника током обиљежавања 30. годишњице Дејтонског мировног споразума према којима је "ера извана наметнуте изградње нација завршена" те да САД не нуде неограничена средства за недефинисане, неизвјесне и нереалистичне циљеве.
Истакао је да умјесто тога, позивају локалне лидере да осмисле локална рјешења за локалне проблеме.
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"Желимо да лидери широм региона превазиђу поновно оживљавање прошлих спорова и фокусирају се умјесто тога на прагматичне иницијативе које покрећу њихове земље напријед. То не значи повлачење. САД остају активне у остваривању конструктивних исхода који унапређују наше интересе и олакшавају локалним актерима у потрази за тим локалним рјешењима", казао је.
Додао је да остају спремни да раде с онима који су спремни да крену у будућност, али да имају мало интереса за оне који би поткопали стабилност из себичних разлога или који поново оживљавају деценијама старе неправде.
Неколико сенатора поставило је питање о сахрани Ратка Младића коју су проблематизовали до мјере да је ријеч о "глорификацији ратних злочинаца".
Лотон је одговорио да је Младић служио доживотну казну и да је умро у затвору. Напомиње да САД признају осуду Међународног кривичног суда за дешавања у Сребреници и да одбијају глорификацију ратних злочинаца. На питање зашто се САД није очитовала због сахране Младића, Лотон је кратко одговорио: "Не иступамо јавно на свако међународно питање".
Предсједавајући Пододбора за Европу Комитета за спољне послове Представничког дома САД Кит Селф питао је о процесу гашења ОХР-а, као и томе да наредни високи представник буде из САД-а.
"Не желим предвиђати ко ће бити сљедећи високи представник. Кристијан Шмит је поднио оставку. Могу вам рећи да тренутни високи представник, његов замјеник, је амерички дипломата. Могу вас увјерити да он ужива неопходан ауторитет да промовише стабилност у БиХ. Желим рећи да је ЕУ попуњавала ту улогу, али у погледу замјене Кристијана Шмита, није било консензуса о томе ко би то био", рекао је Лотон, а на питање о хипотетичком гашењу ОХР-а за пет година рекао је сљедеће:
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"Не могу предвиђати. Међународна супервизија 30 година након рата није стање које желимо да видимо. Настављамо да сарађујемо са замјеником високог представника на стабилности.
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