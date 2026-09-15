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Француска полиција тражи веће плате

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15.09.2026 18:28

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

Више од 10.000 полицајаца изашло је на улице Париза захтијевајући повећање плата, јавила је телевизија БФМТВ позивајући се на синдикат полиције /Alliance Police Nationale/.

Како се наводи, било је предвиђено да се министар унутрашњих послова Лоран Нуњез састане са делегацијом полицијског синдиката у сједишту Министарства данас око 15.00 часова по локалном времену.

Генерални секретар синдиката Фабијан Ванхемелрик изјавио је да је то најмање што Нуњез може да учини.

Он је изразио наду да ће министар унутрашњих послова пренијети њихове захтјеве премијеру Себастијану Лекорнуу и убиједити га да предузме одговарајуће мјере.

Лидер синдиката је рекао да су демонстранти жељели да покажу да су полицајци огорчени.

"Бијес расте и појачава се. Влада мора да чује тај глас", поручио је он.

Међу захтјевима синдиката, како је навео Ванхемелрик, налази се и повећање додатка за рад у ризичним условима, који није мијењан од 2019. године, иако полицијски посао постаје све опаснији.

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Тагови :

Француска

Полиција

веће плате

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