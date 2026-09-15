Просјечна цијена дизела достигла 6,27 долара по галону

Аутор:АТВ редакција
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Просјечна цијена дизел-горива у Сједињеним Државама достигла је рекордних 6,27 долара по галону /приближно 3,8 литара/, саопштено је из Америчког аутомобилског савеза.
Цијене дизела у САД су прошле седмице први пут премашиле шест долара по галону. Претходни рекорд од 5,80 долара забиљежен је у јулу 2022. године.
Почетком 2025. године, галон дизела у САД коштао је у просјеку мање од 3,50 долара, док је од тада цијена порасла за 170 одсто.
У Калифорнији, гдје су цијене горива генерално више од државног просјека, цијена дизела је премашила 8,20 долара, при чему поједине бензинске станице наплаћују више од девет долара.
Цијене дизела директно утичу на цијену робе, будући да се ово гориво користи за погон пољопривредних машина и теретних возила укључених у ланце снабдијевања, подсјећа РИА Новости, преноси Срна.
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