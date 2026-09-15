Нападнут нафтни танкер у Ормуском мореузу: Два морнара нестала, 23 спашена

Аутор:АТВ редакција
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Два морнара су нестала, а 23 су спашена након напада на нафтни танкер у Ормуском мореузу, потврдиле су оманске власти. Танкер „Ел Гаиа“, који плови под панамском заставом, нападнут је у уторак и сада се тегли према једној од оманских лука, пише Би-Би-Си.
Омански Центар за поморску сигурност саопштио је да је на броду након напада избио пожар у стројарници. Инцидент се догодио 1,3 наутичке миље (2,4 километра) сјеверно од полуострва Мусандам.
Иранска револуционарна гарда у понедјељак је објавила да је танкер налетио на морске мине и запалио се док је пролазио, како су навели, ограниченом и несигурном рутом. Америчка војска те је наводе одбацила као лажне.
Према њиховим информацијама, танкер је прошлог мјесеца погођен иранским пројектилом, а током протеклог викенда и дроном. Британски Центар за поморске трговачке операције (УКМТО) такође је саопштио да је примио дојаву о пожару на броду који је погођен непознатим пројектилом док је пролазио кроз тјеснац у раним недјељним сатима.
Почетком мјесеца догодио се сличан инцидент у којем су на саудијском супертанкеру погинула два филипинска морнара. Револуционарна гарда и тада је тврдила да се брод „Сидр“ запалио након удара у морску мину.
Саудијске власти су, насупрот томе, објавиле да је брод био мета иранског напада, а компаније за поморску сигурност саопштиле су да је погођен пројектилима. Према подацима Међународне поморске организације, од краја фебруара, када је почео рат САД и Израела против Ирана, у Ормуском мореузу и остатку Блиског истока у 79 потврђених инцидената погинула су најмање 22 поморца.
Ормуски мореуз, којим иначе пролази петина свјетских пошиљки нафте и гаса, практично је затворен због иранских напада на трговачке бродове и америчке поморске блокаде иранских лука.
САД и Иран су у јуну постигли прелиминарни договор о окончању рата и поновном отварању тјеснаца, али је он пропао након само неколико недјеља због нових иранских напада, након чега су САД поново увеле блокаду.
Иран инсистира на задржавању одређеног нивоа контроле над тим морским путем и напада бродове који користе јужну руту кроз оманске воде како би избјегли пролазак кроз иранске територијалне воде, преноси Би Би Си
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