Logo

Нападнут нафтни танкер у Ормуском мореузу: Два морнара нестала, 23 спашена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 16:41

Коментари:

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Два морнара су нестала, а 23 су спашена након напада на нафтни танкер у Ормуском мореузу, потврдиле су оманске власти. Танкер „Ел Гаиа“, који плови под панамском заставом, нападнут је у уторак и сада се тегли према једној од оманских лука, пише Би-Би-Си.

Пожар и оштећења

Омански Центар за поморску сигурност саопштио је да је на броду након напада избио пожар у стројарници. Инцидент се догодио 1,3 наутичке миље (2,4 километра) сјеверно од полуострва Мусандам.

Противрјечне информације

Иранска револуционарна гарда у понедјељак је објавила да је танкер налетио на морске мине и запалио се док је пролазио, како су навели, ограниченом и несигурном рутом. Америчка војска те је наводе одбацила као лажне.

Према њиховим информацијама, танкер је прошлог мјесеца погођен иранским пројектилом, а током протеклог викенда и дроном. Британски Центар за поморске трговачке операције (УКМТО) такође је саопштио да је примио дојаву о пожару на броду који је погођен непознатим пројектилом док је пролазио кроз тјеснац у раним недјељним сатима.

Све чешћи напади

Почетком мјесеца догодио се сличан инцидент у којем су на саудијском супертанкеру погинула два филипинска морнара. Револуционарна гарда и тада је тврдила да се брод „Сидр“ запалио након удара у морску мину.

Саудијске власти су, насупрот томе, објавиле да је брод био мета иранског напада, а компаније за поморску сигурност саопштиле су да је погођен пројектилима. Према подацима Међународне поморске организације, од краја фебруара, када је почео рат САД и Израела против Ирана, у Ормуском мореузу и остатку Блиског истока у 79 потврђених инцидената погинула су најмање 22 поморца.

Блокада кључног пролаза

Ормуски мореуз, којим иначе пролази петина свјетских пошиљки нафте и гаса, практично је затворен због иранских напада на трговачке бродове и америчке поморске блокаде иранских лука.

САД и Иран су у јуну постигли прелиминарни договор о окончању рата и поновном отварању тјеснаца, али је он пропао након само неколико недјеља због нових иранских напада, након чега су САД поново увеле блокаду.

Иран инсистира на задржавању одређеног нивоа контроле над тим морским путем и напада бродове који користе јужну руту кроз оманске воде како би избјегли пролазак кроз иранске територијалне воде, преноси Би Би Си

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

Сукоб

погођен танкер

Иран

Америка

Коментари (0)

Више из рубрике

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Извјештај о руском нападу на воз - јефтин маркетиншки трик

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Пронађено тијело жене у лагуни у Венецији

3 ч

0
Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Пентагон: Америчка војска суочена са недостатком наоружања

3 ч

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Етна поново затвара аеродроме

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Билећани против солара

19

28

Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке

19

25

Зашто бошњачким активистима смета кампања о страдању Срба?

19

20

„Конаковићеви потези злонамјерни“

19

16

Скандал у Њемачкој: Умјесто депортације, опасни мигранти са Балкана остали у земљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима