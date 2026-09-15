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Захарова: Извјештај о руском нападу на воз - јефтин маркетиншки трик

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15.09.2026 16:26

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Тврдње медија да су руске снаге намјерно напале воз у којем су се налазили западни званичници дио су преувеличане информативне кампање чији је циљ реализација војних испорука за Украјину, рекла је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

Она је оцијенила да је ријеч о јефтином маркетиншком трику у вези путовања одређених политичких личности у близини воза који је превозио војни терет и био погођен.

"Циљ ове информативне кампање је очигледан - поново покушати да се реализују војне испоруке за режим Владимира Зеленског плашењем просјечног Европљанина наводном `руском пријетњом која је на вратима НАТО-а`", навела је Захарова у саопштењу.

Она је истакла да Кијев користи западне политичаре и високе званичнике као "живи штит" како би прикрио своје војне транспорте жељезницом, преноси РИА Новости.

"Јавна упозорења која смо раније издали остају на снази, западни политичари и дипломате морају рационално да процијене ризике – посебно с обзиром на то да нико не може да гарантује безбједност њихових посјета чији је циљ да се удовољи Кијеву", рекла је Захарова.

Раније је јављено да је руски дрон погодио воз на граници Украјине и Пољске убрзо пошто су туда, другом композицијом, прошли европски безбједносни званичници и бивши британски премијер Борис Џонсон.

Украјински и страни медији тврде да су руске оружане снаге 13. септембра намјерно напале воз који је превозио Џонсона и бившег директора америчке Централне обавјештајне агенције Дејвида Петреуса, као и званичнике неколико других западних земаља из Кијева, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Напад

Сукоб

деманти

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