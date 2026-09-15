„Конаковићеви потези злонамјерни“

Аутор:Бранка Дакић
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Захтјев за прелет авиона којим је премијер Србије требало да полети за Бањалуку није послат неколико минута прије планираног лета, већ је на адресу Министарства иностраних послова у Савјету министара БиХ послат 11. септембра, увјеравају у Влади Србије.
Тврдње Елмедина Конаковића су, кажу, злонамјерне и неистините, али опструкције му овај пут нису уродиле плодом.
„Управо су овакви потези оно што све нас у региону враћа уназад, а не празници на којима славимо своје јединство, слободу, историју и заставу, поштујући истовремено сваког другог и његово право да чува своје име, идентитет и традицију“, поручио је предсједник Владе Србије у техничком мандату, Ђуро Мацут.
Oво је удар на све Србе и политичком лудилу изливима мржње у Сарајеву мора доћи крај, поручује Милорад Додик. Ово је, каже, показатељ да Сарајево не поштује конститутивност народа и да је БиХ немогућа земља.
„Не може неко из Сарајева да у име БиХ, у име нас забрани да неко прелети авионом. То није БиХ, нећете нас довести у позицију да вам будемо потчињени, нећете нас довести у позицију да испуњавамо ваше фрустрације“, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Скандалозним потезом Министарство иностраних послова у Савјету министара БиХ нарушило је дипломатске односе са Србијом. Али, није то једини проблем, овим су показали негативан став према Србији и српском народу, став је Синише Карана.
„Рекао бих чак непријатељски однос према Србији. Србија, са друге стране показује дипломатску, сјајну смиреност. Ово је једна од манифестација приватизације државе и приватизација вањске политике“, поручио је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
„То је наставак једне сарајевске политике, гдје су жељели да покажу да ми зависимо од њихове воље. То тако није и тако неће бити. Они нису спријечили да предсједник Владе Србије присуствује. Ово се не дешава први пут. Сјетите се Конаковића да је покушао да спријечи Сијарта“, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
Подсјетимо, Министарство иностраних послова у Савјету министара Бих није одобрило прелет авиона којим је делегација Србије требало да полети за Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе. То званичнике Србије није спријечило да дођу на обиљежавање овог значајног датума, само је показало да мржња понекад, заиста, нема границу.
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