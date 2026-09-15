Logo

Атлетика у знаку јединства: Свесрпски куп у Бањалуци оправдао очекивања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 19:41

Коментари:

0
Свесрпски атлетски куп
Фото: ATV

Свесрпски атлетски куп по први пут одржан је у Бањалуци, а на митингу је ове године учествовало стотињак атлетичара из Републике Српске и Србије. Част да отвори такмичење припала је првом човјеку Српског атлетског савеза Слободану Бранковићу.

Улогу домаћина са чистом десетком положио је Атлетски савез Републике Српске. Предсједник Душко Ивичић каже да је велика част, али и обавеза бити домаћин Купа који се одржава на дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Прву побједу на Свесрпском купу репрезентацији Републике Српске донијела је сјајна Милица Пелемиш. Она је у трци на 100 метара помела конкуренцију и освојила златну медаљу, а ништа мање занимљиво није било ни у мушкој категорији.

Сва борилишта на Градском стадиону била су пуна. Поред трка на кратким и дужим дистанцама, бројна узбуђења понудили су и такмичења у троскоку, скоку увис, али и скоку с мотком. Наступио је и домаћи такмичар Лука Ивичић који на Свесрпском купу учествује од првог издања.

Свесрпски атлетски куп је постао традиционалан, а нема сумње да ће бити одржаван и годинама које су пред нама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

атлетика

Свесрпски куп

Бања Лука

спорт

такмичење

Коментари (0)

Више из рубрике

Јоана Витрзук

Остали спортови

Такмичарка се унередила током трке

12 ч

0
Слободан Бранковић, предсједник Српског атлетског савеза

Остали спортови

Бањалука домаћин Свесрпског атлетског купа

1 д

0
Немања Мајдов

Остали спортови

Шампионска прича породице Мајдов: Олимпијски сан и даље живи

2 д

0
Џорџ Јуре Чувало

Остали спортови

Ни Мухамед Али га није срушио: Преминуо легендарни боксер херцеговачких коријена

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Трагедија: Младожења погинуо у саобраћајној несрећи на дан вјенчања

22

14

Американка добила 5.000 долара да се пресели у град за који никад није чула

22

12

Додик: Бањалука не може без СНСД

22

03

Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу

21

55

Пронађен Емил Диздаревић за којим се данима трагало, стигле су шокантне информације

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима