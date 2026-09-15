Атлетика у знаку јединства: Свесрпски куп у Бањалуци оправдао очекивања

Аутор:Никола Лучић
Коментари:0
Свесрпски атлетски куп по први пут одржан је у Бањалуци, а на митингу је ове године учествовало стотињак атлетичара из Републике Српске и Србије. Част да отвори такмичење припала је првом човјеку Српског атлетског савеза Слободану Бранковићу.
Улогу домаћина са чистом десетком положио је Атлетски савез Републике Српске. Предсједник Душко Ивичић каже да је велика част, али и обавеза бити домаћин Купа који се одржава на дан српског јединства, слободе и националне заставе.
Прву побједу на Свесрпском купу репрезентацији Републике Српске донијела је сјајна Милица Пелемиш. Она је у трци на 100 метара помела конкуренцију и освојила златну медаљу, а ништа мање занимљиво није било ни у мушкој категорији.
Сва борилишта на Градском стадиону била су пуна. Поред трка на кратким и дужим дистанцама, бројна узбуђења понудили су и такмичења у троскоку, скоку увис, али и скоку с мотком. Наступио је и домаћи такмичар Лука Ивичић који на Свесрпском купу учествује од првог издања.
Свесрпски атлетски куп је постао традиционалан, а нема сумње да ће бити одржаван и годинама које су пред нама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
12 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
21
22
14
22
12
22
03
21
55
Тренутно на програму