Лото бројеви: Извучена лото комбинација у 74. колу

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Лото резултати 74. кола, које је извучено 15.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.900.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.350.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 10, 12, 13, 18, 35, 38.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 74. колу износила је 20.000 КМ, извучени су бројеви: 9 7 2 6 6 0.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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