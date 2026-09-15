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Лото бројеви: Извучена лото комбинација у 74. колу

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15.09.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 74. кола, које је извучено 15.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.

Лото 7/39 резултати, 74. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.900.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 7, 8, 13, 19, 22, 31.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 74. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.350.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 10, 12, 13, 18, 35, 38.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 74. коло

Џокер игра у 74. колу износила је 20.000 КМ, извучени су бројеви: 9 7 2 6 6 0.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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Тагови :

Лото

Лутрија Републике Српске

Државна Лутрија Србије

Лото бројеви

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