Кит Селф: Босни и Херцеговини понестаје времена, распад није у домену немогућег

Аутор:АТВ редакција
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Предсједавајући Пододбора за Европу америчког Конгреса Кит Селф током саслушања Данијела Џ. Лотона на крају другог циклуса питања прокоментарисао је да могућност да се БиХ распадне није у домену немогућег, поготово због позиције Републике Српске.
На данашњем саслушању замјеника помоћника државног секретара САД-а за Европу и Евроазију Данијела Џ. Лотона у Представничком дому Конгреса САД, представнику администрације Доналда Трампа конгресмени су постављали питања о Србији и БиХ, а Кит Селф је у другом циклусу питања са Лотоном расправљао о ОХР-у и високом представнику уз неколико коментара.
"Босни и Херцеговини понестаје времена. Када погледате агенду 5+2, један од циљева је примјена владавине права. Чули сте неке коментаре политичких лидера у Србији и БиХ. Владавина права је заштитни знак западне демократије. Али, неким нацијама требају вијекови да дођу до тога. Када погледамо бившег високог представника Кристијана Шмита, његова употреба бонских овлашћења уз међународно управљање, видимо да то не лијечи локалну нестабилност. У неким примјерима су дестабилизовали БиХ. Моје виђење је да наредни високи представник треба да за главни циљ има гашење те канцеларије када то буде прикладно. Гледајући проблеме са европским организацијама, зашто не би хтјели да наредни високи представник буде из САД?", питао је Селф Данијела Џ. Лотона.
БиХ
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Лотон поручује да не жели говорити унапријед ко би могао бити нови високи представник.
"Могу вам рећи да је тренутни вршилац дужности некадашњи Шмитов замјеник амерички дипломата Луис Џеј Кришок и могу вас увјерити да господин Кришок ужива неопходан ауторитет да помогне промоцији стабилности у регији, посебно када се приближавамо изборима у БиХ. Традиционално је Европа преузимала ту улогу, али када је у питању замјена Кристијана Шмита, нису га замијенили јер нису имали договор око кандидата".
Селф је хипотетички поставио питање да ли БиХ може испунити критеријуме 5+2 за пет година.
"Када дође до западног Балкан не желим спекулисати о будућности. Међународна супервизија суверене државе 30 година након конфликта није стање какво желимо да видимо. Постоје посебни критеријуми за затварање ОХР-а, али то није постигнуто".
На крају је Селф кратко прокоментарисао: "Мислим да распад Босне и Херцеговине вјероватно није искључен као могућност, поготово због позиције Републике Српске".
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