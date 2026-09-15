Амиџић: Милорад Додик је отјерао високог представника из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић у нашој емисији "У правом плану", одговорио је на прозивке Шемсудина Мехмедовића, отворивши низ питања о расподјели новца, раду Тужилаштва БиХ, односима Републике Српске и Федерације БиХ, али и будућности саме БиХ.
„Федерација БиХ је оштећена за 5000 милиона, Амиџића чува Кајганић“, изјава је која се могла у протеклим данима чути од стране предсједника странке Напријед Шемсудина Мехмедовића.
Како је Мехмедовић сматра да је најочитији примјер правосудне заштите државни министар Срђан Амиџић, за којег каже да му "леђа чува" главни тужилац Миланко Кајганић и тужитељица Бојана Јоловић, те да је министарство финансија етнички очистио од Бошњака, а на шта је одговорио Амиџић у емисији АТВ-а.
„Ја сам у министарству финансија и трезора сам водио рачуна о интересима ентитета и о интересима Републике Српске и то је мој задатак. Мене је тамо послао српски народ, да водим рачуна о српском народу и ја сам водио рачуна о томе и водио рачуна о томе шта је интерес Републике Српске, али ни на један начин нисам наштетио интересима Федерације БиХ“, поручио је Амиџић.
Како каже, истина је да се од Управе за индиректно опорезивање није издвојила ни једна марка више за буџет Босне и Херцеговине.
„Али не да се није издвојила из буџета Републике Српске, није се издвојила ни из буџета Федерације БиХ. Заједничке институције БиХ су једно малољетно дијете, а малољетно дијете мора имати родитеље, који га издржавају. Родитељи који издржавају заједничке институције су Република Српска и Федерација БиХ. Ја сам се само потрудио да џепарац, које то заједничко дијете добија од Републике Српске и Федерације БиХ буде на истом нивоу. Чиме сам ја оштетио Федерацију ако сам рекао да то буде на истом нивоу? Реалан живот се одвија у Републици Српској и реалан живот се одвија у Федерацији БиХ“, поручује Амиџић.
Како наводи, није имао прилику чути да се Тони Краљевић бунио због тога, као ни Нермин Никшић, јер како каже, били су у могућности да рјешавају своје проблеме.
„А ово малољетно дијете, ове заједничке институције, ово заједничко дијете је ушло у доба адолесценције, па је безобразно, па би трошило на свакакве глупости. Мој задатак је био да то не дозволим и сада то Мехмедовићу смета. И, кад њему смета, то значи да ја радим добру ствар за Републику Српску, а посљедично и за Федерацију БиХ. А то колико је Тужилаштво наклоњено нама Србима, најбоље говори примјер како је прошао предсједник Републике Српске, господин Милорад Додик и како пролазе сви они Срби, који уђу у Суд БиХ“, поручује Амиџић.
Подсјећања ради, директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић поднио је Тужилаштву Босне и Херцеговине кривичну пријаву против министра финансија и трезора БиХ Срђана Амиџића због сумње на неизвршавање одлуке Кристијана Шмита, а која се односи на рад Меморијалног центра.
„Када се о томе говорило. Када се говорило да то није суђење Милораду Додику, већ да се ствара један образац и да се на такав начин може пресудити сваком Србину, људи су говорили да је то претјеривање. Ви имате сада ситуацију да ко је год запалио свијећу за покојника, довело се до тога да имате преко 75.000 кривичних пријава и на такав начин по том истом обрасцу је тај исти Суљагић почео да прогања мене, поднио кривичну пријаву. Шта ће урадити Тужилаштво, шта ће урадити Суд, ја о томе уопште не могу да размишљам. Оно што могу да вам кажем јесте да Суљагић ради у Републици Српској, јер је Сребреница у Републици Српској и мора да ради у складу са оним што каже закон“, поручује Амиџић.
За разлику од Суљагића, који је тако „национално острашћен“, како наводи Амиџић, те додаје да се ради о једној врло некоректној особи и да из онога што је он разумио, промијенио доста партија те му није проблем да данас мијења и ставове.
„Када је у питању он и када је у питању Сребреница, пошто се она финансира из буџета БиХ, сваки пут када је послао захтјев, јер то је једна од ријетких институција гдје смо ми тај захтјев прихватали 100 процентно јер нисам желио да неко каже да ми Срби не поштујемо неке жртве. То шта су они представили шта је Сребреница, о броју жртава, и свему осталом, нисам уопште желио да говорим, али сам сматрао да то никада не смије да буде политичко питање. Они пошаљу буџетски захтјев. Ми буџетски захтјев одобримо у потпуности“, рекао је Амиџић.
Док за друге буџетске кориснике, како он наводи, жеље се нису реализовале у пуном износу, као што је то био случај са Меморијалним центром.
„Ако он тражи од мене да му ја финансирам нешто, а да он прогања Србе за шта нема надлежност, за шта нема могућност, за шта нема усвојену систематизацију и све остало, па то ми не пада на памет. Нисам одобрио ни једном у ове претходне три године и ево ја га позивам да још једну кривичну пријаву поднесе. Оно што је чињеница јесте да је он тамо правио неке уговоре од дјелима. Да је он давао Златку Лагумџији, видите какви су они велики Бошњаци када их морате платити да би они исказивали колика је бол бошњачких жртава. Ако си патриота, шта ће ти накнада за то?“ питао је Амиџић.
Оно што Суљагића „боли“ јесу покренуте истраге о начину на који је трошио новац, како каже Амиџић.
„И он нема одговор на то и кад нема одговор на то дај да нађем некога од Срба против кога би ја могао подићи кривичну пријаву, ево дошао ред, кад је он у питању и на мене. Поднио кривичну пријаву и искрено да вам кажем, не интересује ме ни он“, јасан је Амиџић.
„Када ме год нападне неко из Федерације БиХ и када видим да њихови портали пишу нешто против мене, е то је прави пут. Не можете погријешити, нема Бога. Како је рекло једно свештено лице – Само гледајте кога нападају наши противници и немојте се ништа сикирати. И ви знате кога то највише нападају наши противници, нисам то ја, појављујем се и то вам је прави пут и то вам је толико једноставно“, говори Амиџић.
Амиџић је такође позвао све у Републици Српској да виде кога то хвале из Федерације БиХ.
„Ти људи који се баве политиком у БиХ, они нас мрзе. То је разлика између нас и њих. Ја нисам осјетио шта је мржња док нисам отишао у Сарајево да радим. Ви тамо не можете доћи и да будете вијест ако нисте нешто урадили за Републику Српску или је споменули. Ја не видим како тако држава може функционисати и то је оно што је мене фасцинирало“, казао је Амиџић.
Како каже, драго му је што је имао прилику освијестити ту чињеницу, али с друге стране жао што живи у таквој држави. Он је подсјетио изјаву на Бакир Изетбеговића који је казао да је „скинути“ Милорада Додика како би на власт дошли представници опозиције и да би на тај начин могли функционисати.
„Ја не знам шта ми онда имамо више причати. Има ли ту икакве потребе да ми било шта коментаришемо када говоримо о људима који живе на простору Републике Српске. Ја сам због тога тужан. Ја бих волио да они нападају и нашу опозицију, али они отворено кажу: Ово су људи са којима ми можемо сарађивати и градити БиХ. Не треба њих мрзити. Они имају једну жељу. Да имају једно јавно предузеће, Шуме, једна Електропривреда, једно министарство здравља, један предсједник итд. Замислите да Шумама Републике Српске управља један Фадил. Замислите ви, сада жаргонски речено гдје би Фадил гурнуо робу и продавао у ком правцу. Ка Федерацији или Републици Српској?“, питао је Амиџић.
Како каже у Републици Српској постоји екипа која сматра да се са Бакиром Изетбеговићем или Денисом Бећировићем може договарати и сарађивати, а њихов основни циљ у политичком смислу је да народ у Републици Српској не постоји.
„У БиХ је струка сведена на нулу. Што се тиче Конаковића, он би нама могао објаснити како се ради двокорак и изводи слободно бацање јер је то оно чиме се он бавио читав живот и он ништа друго у животу не зна урадити јер овдје очигледно мало, мало направи преступ. Њему апсолутно није јасно како функционише спољна политика. Његово убјеђење да он може некога да протјера је равно томе да ви и ја можемо протјерати француског амбасадора из Енглеске. Ко слуша Конаковића у БиХ више озбиљно?“ питао је Амиџић.
Подсјећања ради, Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјету министара БиХ недавно је рекао да је издао налог да се двије особе из Амбасаде Србије у БиХ протјерају из БиХ.
Како Амиџић каже, нема потребу обраћати пажњу на оно што Конаковић изјави јер се предизборна кампања представника политичког Сарајева своди на уперање прста у правцу Републике Српске и њених представника као и изливима мржње.
„Тај човјек не би требао радити ништа што има везе са јавним послом у БиХ. Зукан Хелез. Да он говори да се укине Дејтонски споразум па да се препусти Бошњацима па да ће онда Бошњаци знати даље како ће они са нама Србима. Да ли може отворенија пријетња? А приликом тога каже, изаберите ове из опозиције с њима ће моћи договорити. Значи, нама пријетите ратом, а ови из опозиције су вам сви океј. Или тај Бошњачки патриота Лагумџија, који има уговор са овим Меморијалним центром Сребреница, била му мала апанажа, коју је имао при Уједињеним нацијама па да још мало поправи кућни буџет. Као џубокс када убациш у њега, онда он све више диже ту националну политику“, говори Амиџић.
Како Амиџић говори, сви наведени својим иступима показују јасну мржњу према српском народу у Републици Српској те нема дилеме шта они мисле те који су њихови ставови.
„У БиХ нема високог представника. Ми када смо били у Сарајеву, ја када сам радио у Сарајеву и све остале моје колеге, Сташа Кошарац или Жељка Цвијановић. Када год ми кажемо да нешто нећемо, они нама кажу е вама ће високи представник. Е нема више високог представника! И свидјело се некоме или не, Милорад Додик је отјерао високог представника из БиХ. Нема више онога да неко дође и напише неком и каже ви више не можете плави сада морате бити црни или идете шест мјесеци у затвор. Нема тог човјека више“, јасан је Амиџић.
Како каже Амиџић, разлог горе наведеног је тај зашто поштује и прати политику Милорада Додика те истиче да не би у овом тренутку прихватио високог представника ни из руске федерације.
„Нећу да живим у некој држави у којој ми неко нешто намеће. Ко је из опозиције рекао свака част што нема високог представника? Ми смо до те мјере једни са другима посвађани у том политичком смислу да не можемо да кажемо да је нешто добро и да је нешто ружно“, рекао је Амиџић.
Како каже све српске стране у БиХ на нивоу БиХ требају бити у власти и ту требају имати јединствен став.
„Мене и Сташу Кошарца је смијенило у Представничком дому зато што нисмо хтјели да се договарамо с Бошњацима јер смо видјели да то не иде. И, онда ти Бошњаци смијене нас двојицу и именују Дарка Бабаља у Колегиј Представничког дома. Треба ли вам ишта јаснија порука од тога? Ја сам могао пристати на то што су тражили ови из Тројке, могао је Сташа Кошарац, могао је Милорад Додик као предсједник политичке партије, па нас двојица не бисмо били смијењени. И да ли је пристао? Није“, говори Амиџић.
Како каже Амиџић, он ради у интересу српског народа, али не на штету Федерације БиХ. У овом тренутку не постоји нико у опозицији да је поздравио потез Милорада Додика када је у питању одлазак високог представника.
„Па сјетите се на шта је то овдје све личило прије годину дана. Да нисмо имали своју полицију, ухапсило би нам предсједника. Одвели би га у затвор и питање је да ли би ми тог човјека више икад видјели, а она би они наставили ту причу да раде према овим осталим виђенијим Србима. Који би то онда Србин имао снаге да каже, ево ја нећу? Идете у затвор. И када су сви мислили да је Милорад Додик политички готов, преварили су се“, како каже Амиџић.
Милорад Додик води ону политику коју осјети у народу. Како каже судом су му одузели мандат, али му не могу одузети оно што му је народ дао. Како каже даље, сада је Додик за њега више предсједник него што је био у оном формалном тренутку.
„Баш из тог разлога што је рекао да није најбитније да остане на мјесту предсједника и опет народ потврди да је његова политика исправна. Он је сада више предсједник него што је био у оном моменту на функцији предсједника. За мене. Ја сам био судионик тих процеса и био сам на састанцима када се пријети и када се нуде политички договори“, рекао је Амиџић.
Свједочио је судском поступку Милорада Додика од санкција, тортуре и свега другога, када су сви мислили да је, како он наводи, отписан, доказао је да није , те је овом приликом нагласио да Српска тренутно има најбоље односе на међународном плану. Како каже Милорад Додик је тај који једини у Српској има политичке контакте у свијету какве нема ни један други политички представник. Ако има, он ће му јавно дати подршку.
„Вама се Милорад Додик може свиђати или не свиђати, али је он човјек, који има контакте. Да ли ја да дајем своју подршку људима, који ми улијевају сигурност или да дајем некоме ко апсолутно не разумије процесе и нема могућност да нас на било који начин заштити“, рекао је Амиџић.
Како наводи Амиџић у Федерацији не могу да прихвате Дејтонску БиХ.
„Њима је неко обећао да ће добити БиХ како су Срби добили Србију, Хрвати Хрватску, Словени Словенију, тако су они мислили да ће БиХ бити бошњачка и муслиманска и то не могу прихватити, а Дејтон је рекао да имају три народа. Ја не вјерујем да се они могу промијенити и она не може опстати јер они не могу прихватити оквир који су потписали. Зато ја не вјерујем у БиХ. Не могу да прихвате и то колико не могу да прихвате, већину ствари су гурали преко високог представника“, рекао је Амиџић.
Како каже, он није државни министар већ министар финансија и трезора у Савјету министара, које је кординационо тијело и које има мањи значај од Владе Републике Српске и мањи значај од Владе БиХ.
„А то што они мисле да то мени нешто импонује па ми дају службено возило и ротацију и да ћу ја ради тога хвалити БиХ и да ћу рећи да је Савјет министара Влада, није Влада и неће никада бити Влада. Борјана није премијер већ предсједавајућа Савјета министара. За мене је премијер Саво Минић, а у Федерацији је то Нермин Никшић и готова ствар и завршена прича“, рекао је Амиџић.
Како наводи, 400 милиона се плаћа Војска БиХ која има српску, хрватску и бошњачку компоненту.
„Шта 9.000 војника може у борби са НАТО-ом, плус Србија. Ја вас питам шта када би Србија напала БиХ, да ли би српска компонента ратовала. Да ли би ратовали Срби против Срба? Не би? Да ли би Хрвати против Хрвата? То је глупост невиђена, једина корист је у давању 9.000 плата и запослење тих људи“, рекао је Амиџић.
„БиХ не може помоћи сама себи, а камоли наштетити Србији. Србија је лидер у региону. Не могу они њима ништа. То су заблуде ових кошаркаша“, рекао је Амиџић.
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