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Хрватски држављани пали у Њемачкој због бруталног мучења и убиства у Словенији

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15.09.2026 21:45

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Њемачка савезна полиција ухапсила је у петак увече на паркингу у општини Истерберг двоје хрватских држављана, 31-годишњег мушкарца и његову 29-годишњу сапутницу, за којима је Словенија расписала европски налог за хапшење због сумње да су починили брутално убиство.

Редовна контрола

До хапшења је дошло током редовних граничних контрола, које Њемачка поново спроводи на унутрашњим границама, када су полицајци зауставили аутомобил са словачким регистарским таблицама.

Словеначке власти терете осумњичени пар да су жртву претходно мучили и брутално претукли, а потом је угушили дављењем.

Након што су приведени и провели ноћ у полицијском притвору, осумњичени су у суботу изведени пред судију Општинског суда у Нордхорну.

Суд им је одредио привремени екстрадициони притвор, након чега су пребачени у затвор. Надлежно Главно државно тужилаштво у Олденбургу преузело је даље вођење поступка њиховог изручења Словенији.

Додатни прекршаји

Током детаљне криминалистичке обраде откривени су и додатни прекршаји.

Полиција је утврдила да словачке регистарске таблице које су се налазиле на возилу уопште нису припадале том аутомобилу, већ су биле украдене или премјештене са другог возила. Такође је утврђено да 31-годишњи возач није посједовао важећу возачку дозволу.

Аутомобил је одмах заплијењен, а против возача су покренути и додатни прекршајни и кривични поступци.

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Тагови :

хапшење

Убиство

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