Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

Аутор:АТВ редакција
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Прве дугорочне прогнозе за зиму 2026/2027. показују да би снажан супер Ел Нињо могао знатно утицати на временске прилике у Европи и Сјеверној Америци. Сивир ведер Јуроп (Severe Weather Europe) наводи да би количина снијега могла значајно варирати од региона до региона.
Ел Нињо настаје због неуобичајено топлог мора у тропском дијелу Тихог океана и мијења велике атмосферске струје које одређују путању олуја, падавина и хладног ваздуха. Тренутни Ел Нињо већ је веома снажан, а прогностички модели показују да би врхунац могао достићи крајем јесени или почетком зиме.
Очекује се да ће овај Ел Нињо бити један од најјачих у историји.
За Европу снажан Ел Нињо по правилу значи мање снијега него иначе, посебно у сјеверозападним и јужним дијеловима континента, као и на сјеверу средње Европе. Разлог је чешћи доток блажег ваздуха са Атлантика и јачање високог притиска са југа, због чега су температуре у низинама често превисоке за снијег.
У Сјеверној Америци утицај је израженији и очекују се велике регионалне разлике – нека подручја могу добити знатно више снијега, а друга много мање.
Ипак, ријеч је о првим сезонским прогнозама. Оне показују општи тренд за цијелу зиму, али не могу предвидјети поједина хладна раздобља или обилне сњежне епизоде, па су одступања и даље могућа.
Слиједи анализа најновијих прогноза два призната система, Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) и британске метеоролошке службе (UKMO), с нагласком на подручја у којима се очекују одступања у количини снијега. Анализа обухвата сезонски просјек и прогнозе по мјесецима, које треба посматрати као тренутне трендове, а не као фиксне сценарије.
Према моделу ECMWF, Европу очекује веома слаба сњежна сезона. На већем дијелу континента предвиђа се мање снијега од просјека, с изузетком планинских подручја попут Алпа, као и хладнијих региона на сјеверу и сјевероистоку континента.
Скијашка сезона зависиће од надморске висине и локације. Због доминантне благе ваздушне струје са Атлантика очекује се мањак снијега у низинама и на средњим надморским висинама. Подручја у Алпима изнад 1.800 до 2.000 метара имају добре изгледе за квалитетан природни снијег.
У децембру се у већини низинских крајева очекује мање снијега од просјека, осим на крајњем сјеверу. Разлог је западно и југозападно струјање ваздуха које доноси падавине, али и више температуре. Исти модел, међутим, предвиђа обилнији снијег у Алпима и сјеверније.
У јануару се ситуација не мијења значајно. Задржава се гребен високог притиска на југу и наставља западно струјање. Ипак, нека подручја у источном дијелу средње Европе, изван планина, могла би забиљежити нешто више снијега.
Фебруар је уобичајено сњежнији мјесец, али прогноза показује да ће постојан висок притисак узроковати највећи мањак снијега у средишњим, западним и јужним дијеловима Европе. Више снијега и даље се очекује на сјеверу и сјевероистоку.
Важно је нагласити да прогноза „мање снијега од нормале“ не значи да снијега неће бити, већ да ће га бити мање од вишегодишњег просјека. На примјер, подручје које у просјеку има метар снијега током зиме могло би ове године забиљежити само 25 центиметара.
За поузданије дугорочне прогнозе кључно је упоредити податке из више извора. Зато се уз ECMWF користи и модел британске метеоролошке службе – UKMO. Њихови подаци тренутно покривају период од новембра до јануара.
Сезонски просјек модела UKMO за Европу такође показује мање снијега од нормале. За разлику од ECMWF-а, овај модел не предвиђа више снијега ни на вишим надморским висинама у средишњим дијеловима. Ријеч је о просјеку за период од новембра до јануара, а на нижу вриједност утиче и уобичајено каснији почетак сњежне сезоне у новембру.
Прогноза за новембар показује мањак снијега у већини подручја, што упућује на веома касни почетак сезоне, чак и у планинама. Узрок томе је поље високог притиска које доноси топлије вријеме и мање падавина.
Ни у децембру прогноза за снијег није повољнија за већи дио континента. Појављују се назнаке више снијега на вишим надморским висинама, али у мањој мјери него што то предвиђа ECMWF.
У јануару нема побољшања за виша подручја средње Европе, док је у низинама мањак снијега још израженији. Више снијега, слично прогнози ECMWF-а, очекује се на сјеверу и сјевероистоку.
Оба модела слажу се да Европу очекује сњежна сезона знатно слабија од просјека. Временом ће доминирати гребен високог притиска и зона ниског притиска над сјеверним Атлантиком, што ће према континенту усмјеравати топлији ваздух са запада.
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