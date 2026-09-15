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Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

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15.09.2026 22:30

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Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег
Фото: SWE

Прве дугорочне прогнозе за зиму 2026/2027. показују да би снажан супер Ел Нињо могао знатно утицати на временске прилике у Европи и Сјеверној Америци. Сивир ведер Јуроп (Severe Weather Europe) наводи да би количина снијега могла значајно варирати од региона до региона.

Ел Нињо настаје због неуобичајено топлог мора у тропском дијелу Тихог океана и мијења велике атмосферске струје које одређују путању олуја, падавина и хладног ваздуха. Тренутни Ел Нињо већ је веома снажан, а прогностички модели показују да би врхунац могао достићи крајем јесени или почетком зиме.

Очекује се да ће овај Ел Нињо бити један од најјачих у историји.

Прогноза
Прогноза

Шта то значи за Европу?

За Европу снажан Ел Нињо по правилу значи мање снијега него иначе, посебно у сјеверозападним и јужним дијеловима континента, као и на сјеверу средње Европе. Разлог је чешћи доток блажег ваздуха са Атлантика и јачање високог притиска са југа, због чега су температуре у низинама често превисоке за снијег.

У Сјеверној Америци утицај је израженији и очекују се велике регионалне разлике – нека подручја могу добити знатно више снијега, а друга много мање.

Ипак, ријеч је о првим сезонским прогнозама. Оне показују општи тренд за цијелу зиму, али не могу предвидјети поједина хладна раздобља или обилне сњежне епизоде, па су одступања и даље могућа.

Анализа 1973, 1983, 1998, 2016
Анализа 1973, 1983, 1998, 2016

Слиједи анализа најновијих прогноза два призната система, Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) и британске метеоролошке службе (UKMO), с нагласком на подручја у којима се очекују одступања у количини снијега. Анализа обухвата сезонски просјек и прогнозе по мјесецима, које треба посматрати као тренутне трендове, а не као фиксне сценарије.

Прогноза модела ECMWF

Према моделу ECMWF, Европу очекује веома слаба сњежна сезона. На већем дијелу континента предвиђа се мање снијега од просјека, с изузетком планинских подручја попут Алпа, као и хладнијих региона на сјеверу и сјевероистоку континента.

Скијашка сезона зависиће од надморске висине и локације. Због доминантне благе ваздушне струје са Атлантика очекује се мањак снијега у низинама и на средњим надморским висинама. Подручја у Алпима изнад 1.800 до 2.000 метара имају добре изгледе за квалитетан природни снијег.

У децембру се у већини низинских крајева очекује мање снијега од просјека, осим на крајњем сјеверу. Разлог је западно и југозападно струјање ваздуха које доноси падавине, али и више температуре. Исти модел, међутим, предвиђа обилнији снијег у Алпима и сјеверније.

Прогноза за децембар
Прогноза за децембар

У јануару се ситуација не мијења значајно. Задржава се гребен високог притиска на југу и наставља западно струјање. Ипак, нека подручја у источном дијелу средње Европе, изван планина, могла би забиљежити нешто више снијега.

Прогноза за јануар
Прогноза за јануар

Фебруар је уобичајено сњежнији мјесец, али прогноза показује да ће постојан висок притисак узроковати највећи мањак снијега у средишњим, западним и јужним дијеловима Европе. Више снијега и даље се очекује на сјеверу и сјевероистоку.

Важно је нагласити да прогноза „мање снијега од нормале“ не значи да снијега неће бити, већ да ће га бити мање од вишегодишњег просјека. На примјер, подручје које у просјеку има метар снијега током зиме могло би ове године забиљежити само 25 центиметара.

Прогноза модела UKMO

За поузданије дугорочне прогнозе кључно је упоредити податке из више извора. Зато се уз ECMWF користи и модел британске метеоролошке службе – UKMO. Њихови подаци тренутно покривају период од новембра до јануара.

Сезонски просјек модела UKMO за Европу такође показује мање снијега од нормале. За разлику од ECMWF-а, овај модел не предвиђа више снијега ни на вишим надморским висинама у средишњим дијеловима. Ријеч је о просјеку за период од новембра до јануара, а на нижу вриједност утиче и уобичајено каснији почетак сњежне сезоне у новембру.

Новембар, децембар и јануар
Новембар, децембар и јануар

Прогноза за новембар показује мањак снијега у већини подручја, што упућује на веома касни почетак сезоне, чак и у планинама. Узрок томе је поље високог притиска које доноси топлије вријеме и мање падавина.

Ни у децембру прогноза за снијег није повољнија за већи дио континента. Појављују се назнаке више снијега на вишим надморским висинама, али у мањој мјери него што то предвиђа ECMWF.

У јануару нема побољшања за виша подручја средње Европе, док је у низинама мањак снијега још израженији. Више снијега, слично прогнози ECMWF-а, очекује се на сјеверу и сјевероистоку.

Оба модела слажу се да Европу очекује сњежна сезона знатно слабија од просјека. Временом ће доминирати гребен високог притиска и зона ниског притиска над сјеверним Атлантиком, што ће према континенту усмјеравати топлији ваздух са запада.

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Тагови :

Ел Нињо

зима

Снијег

Временска прогноза

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