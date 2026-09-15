Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

Аутор:АТВ редакција
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Прве дугорочне прогнозе за зиму 2026/2027. показују да би снажан Супер Ел Нињо могао знатно утицати на вријеме у Европи и Сјеверној Америци.
Ел Нињо настаје због неуобичајено топлог мора у тропском дијелу Тихог океана и мијења велике атмосферске струје које одређују путању олуја, падавина и хладног ваздуха.
Тренутни Ел Нињо већ је врло снажан, а прогностички модели показују да би врхунац могао достићи крајем јесени или почетком зиме.
За Европу снажан Ел Нињо у правилу значи мање снијега него иначе, посебно у сјеверозападним и јужним дијеловима континента те на сјеверу средње Европе.
Разлог је чешћи доток блажег ваздуха с Атлантика и јачање високог притиска с југа, због чега су температуре у низинама често превисоке за снијег.
У Сјеверној Америци утицај је израженији и очекују се велике регионалне разлике – нека подручја могу добити знатно више снијега, а друга много мање.
Ипак, ријеч је о првим сезонским прогнозама. Оне показују општи тренд за цијелу зиму, али не могу предвидјети поједина хладна раздобља или обилне сњежне епизоде, па су одступања и даље могућа, преноси Индеx.
Слиједи анализа најновијих прогноза два призната система, ECMWF-a и УКМО-а, с нагласком на подручја с очекиваним одступањима у количини снијега.
Анализа обухвата сезонски просјек те прогнозе по мјесецима, које треба посматрати као тренутне трендове, а не као фиксне сценарије.
Према моделу ECMWF-a, Европу очекује врло слаба сњежна сезона. На већем дијелу континента предвиђа се мање снијега од просјека, с изузетком планинских подручја попут Алпа те хладнијих регија на сјеверу и сјевероистоку континента.
Скијашка сезона зависиће од надморске висине и локације. Због доминантне благе ваздушне струје с Атлантика очекује се мањак снијега у низинама и на средњим надморским висинама.
Подручја у Алпама изнад 1.800 до 2.000 метара имају добре изгледе за квалитетан природни снијег.
У децембру се у већини низинских крајева очекује мање снијега од просјека, осим на крајњем сјеверу.
Разлог је западно и југозападно струјање ваздуха које доноси падавине, али и више температуре. Исти модел, међутим, предвиђа обилнији снијег у Алпама и сјеверније.
У јануару се ситуација не мијења значајно. Задржава се гребен високог притиска на југу и наставља се западно струјање. Ипак, нека подручја у источном дијелу средње Европе, изван планина, могла би забиљежити нешто више снијега.
Фебруар је уобичајено сњежнији мјесец, али прогноза показује да ће постојан високи притисак узроковати највећи мањак снијега у средњим, западним и јужним дијеловима Европе. Више снијега и даље се очекује на сјеверу и сјевероистоку.
Важно је нагласити да прогноза "мање снијега од нормале" не значи да снијега неће бити, већ да ће га бити мање од вишегодишњег просјека. На примјер, подручје које у просјеку има метар снијега током зиме могло би ове године забиљежити само 25 центиметара.
За поузданије дугорочне прогнозе кључно је упоредити податке из више извора. Зато се уз ЕЦМWФ користи и модел британске метеоролошке службе (УКМО). Њихови подаци тренутно покривају период од новембра до јануара.
Сезонски просјек модела УКМО за Европу такође показује мање снијега од нормале.
За разлику од ЕЦМWФ-а, овај модел не предвиђа више снијега ни на вишим надморским висинама у средњим дијеловима.
Ријеч је о просјеку за период од новембра до јануара, а на нижу вриједност утиче и уобичајено каснији почетак сњежне сезоне у новембру.
Прогноза за новембар показује мањак снијега у већини подручја, што упућује на врло касни почетак сезоне, чак и у планинама.
Узрок томе је поље високог притиска које доноси топлије вријеме и мање падавина.
Ни у децембру прогноза за снијег није повољнија за већи дио континента. Појављују се назнаке више снијега на вишим надморским висинама, али у мањој мјери него што то предвиђа ЕЦМWФ.
У јануару нема побољшања за виша подручја средње Европе, док је у низинама мањак снијега још израженији. Више снијега, слично прогнози ЕЦМWФ-а, очекује се на сјеверу и сјевероистоку.
Оба модела слажу се да Европу очекује сњежна сезона знатно слабија од просјека. Временом ће доминирати гребен високог притиска те зона ниског притиска над сјеверним Атлантиком, што ће према континенту усмјеравати топлији ваздух са запада.
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