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Пронађен Емил Диздаревић за којим се данима трагало, стигле су шокантне информације

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15.09.2026 21:55

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У Словенији нестао младић из БиХ Емил Диздаревић.
Фото: Visit Velika Kladuša/Facebook

Пронађен је Емил Диздаревић за којем се трагало неколико дана након што је пријављен његов нестанак. Диздаревић је приведен у Словенији.

Према информацијама породице Диздаревић, посљедњи пут је виђен у Домжалама. Како јавља ГП Маљевац, Диздаревић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело. Детаљи случаја још нису званично саопштени.

Диздаревић је у Словенији боравио као туриста, а ухапшен је 9. септембра у раним јутарњим сатима. Истог дана његов нестанак пријављен је надлежним институцијама у Словенији, као и Федералној управи полиције те Полицијској управи Велика Кладуша.

Његова породица данима није знала гдје се налази, а апел за помоћ у потрази за њим дијелио се путем медија и друштвених мрежа, преноси Аваз

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Тагови :

нестао Емил Диздаревић

Нестанак

Полиција

Словенија

привођење

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