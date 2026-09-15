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Радован Ковачевић: Тринаеста пензија звучи добро, али...

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15.09.2026 21:50

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Тринаеста пензија звучи добро, али то у реалности представља значајно мање од онога колико Влада Републике Српске повећа пензије сваке године, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Исплаћивање 13. пензије би значило укупно годишње повећање од 8,33 одсто, док је Влада на челу са Савом Минићем у 2026. години пензије већ увећала преко десет одсто", навео је Ковачевић.

Он је нагласио да је у посљедњих годину дана откако је Минић на челу владе увећање пензија достигло скоро 14 одсто.

"У преводу, обећање о 13. пензији звучи као да ћете пензионерима дати више, а у ствари значи да ћете им отети, односно дати им мање. Зато сам сигуран да ће пензионери у Републици Српској знати препознати шта су лажи и обмане, а да ће, као и до сад, вјеровати у своје институције Републике Српске", навео је Ковачевић на "Иксу".

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Тагови :

Радован Ковачевић

Пензија

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