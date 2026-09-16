Код држављанина БиХ пронађена већа количина забрањених стероида

Аутор:АТВ редакција
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Полицајци у цивилу из станице граничне полиције Раублинг јуче су током контроле у аутомобилу држављанина БиХ пронашли већу количину анаболичких стероида.
Наиме, припадници граничне полиције станице Раублинг зауставили су скупоцјени ауди са словеначким регистарским таблицама око 23:10 на аутопуту А8 на излазу Иршенберг.
За воланом је био 39-годишњи држављанин БиХ. Он је путовао из Словеније према Баварској, гдје има кућу и пребивалиште.
Током прегледа, полицајци су пронашли четири различита анаболичка стероида, укључујући неке течне препарате који нису одобрени за људску употребу, као и 600 таблета. Све допинг супстанце су одузете.
Мушкарцу, поријеклом из БиХ, јавно тужилаштво је наложило да положи кауцију на лицу мјеста и биће пријављен за сумњу на набавку, посједовање и транспорт допинг супстанци у значајној количини.
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