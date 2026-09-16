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Цијена нафте на тржишту наставља да расте

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16.09.2026 08:09

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене енергената на европском и свјетском тржишту настављају раст и цијена сирове нафте типа Брент прешла је границу од 108,13 долара по барелу, док се европски природни гас приближио нивоу од око 81 евра по мегават-сату.

Цијена америчке ВТИ нафте тренутно се креће у распону од 104 долара по барелу за фјучерс уговоре.

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Европски берзански индекси биљеже благи пад - француски ЦАЦ пао је за 0,34 одсто, немачки ДАX за 0,15 одсто, енглески ФТСЕ за 0,30 одсто.

Амерички индекси забиљежили су благи пад - индекс Дау Џонс пао је за 0,63 одсто, а СП за 0,45 одсто.

Кинески индекси мешовито - индекс Цхина А50 Футурес порастао је за 0,52 одсто, док је ФТСЕ 50 из Хонг Конга забележио пад од 0,39 одсто.

Вриједност евра према долару на валутном тржишту износи 1,15 долара.

Цијена злата износи 4.370,34 долара за тројску унцу, уз благи дневни раст од 0,88 одсто.

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Цијена пшенице на свјетским берзама износи 743,50 центи за бушел, уз дневни раст од 0,82 одсто.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Барел нафте

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