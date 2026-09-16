Цијена нафте на тржишту наставља да расте

Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене енергената на европском и свјетском тржишту настављају раст и цијена сирове нафте типа Брент прешла је границу од 108,13 долара по барелу, док се европски природни гас приближио нивоу од око 81 евра по мегават-сату.

Цијена америчке ВТИ нафте тренутно се креће у распону од 104 долара по барелу за фјучерс уговоре. Свијет Шакал напао још једног српског туристу у Грчкој Европски берзански индекси биљеже благи пад - француски ЦАЦ пао је за 0,34 одсто, немачки ДАX за 0,15 одсто, енглески ФТСЕ за 0,30 одсто. Амерички индекси забиљежили су благи пад - индекс Дау Џонс пао је за 0,63 одсто, а СП за 0,45 одсто. Кинески индекси мешовито - индекс Цхина А50 Футурес порастао је за 0,52 одсто, док је ФТСЕ 50 из Хонг Конга забележио пад од 0,39 одсто. Вриједност евра према долару на валутном тржишту износи 1,15 долара. Цијена злата износи 4.370,34 долара за тројску унцу, уз благи дневни раст од 0,88 одсто. Друштво Стиже нова рачуница за грејну сезону: Дрва поскупјела, трговци откривају шта нас чека Цијена пшенице на свјетским берзама износи 743,50 центи за бушел, уз дневни раст од 0,82 одсто. (Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.