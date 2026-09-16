Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа

Аутор:АТВ редакција
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Када се већина башта полако припрема за зимски одмор, прави је тренутак да посадите луковице које ће вас на прољеће обрадовати првим таласима боја и унијети раскошно шаренило цвијећа у ваш врт.
Јесење луковице током зиме пролазе кроз природан период мировања. Након садње најприје развијају корјенов систем, прије него што се земљиште замрзне, док их током хладних мјесеци од ниских температура штите земља, снег и слој опалог лишћа. Са доласком топлијих дана луковице се буде, почињу интензивније да расту и ускоро доносе прве цвјетове.
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Већина јесењих луковица сади се од краја септембра до новембра, док се током дуге и благе јесени садња може продужити и до почетка децембра.
Ипак, важније од конкретног датума јесте да земља буде довољно охлађена, али да још није замрзнута.
Као опште правило важи да луковице треба садити на дубину која је два до три пута већа од њихове висине. Идеално вријеме за садњу може се разликовати за недјељу или двије, у зависности од временских прилика и подручја у којем се башта налази.
Нарциси се саде нешто раније, од средине септембра па све до краја новембра, док се у случају благог времена садња може обавити и почетком децембра. Луковице је потребно посадити на дубину од 12 до 15 центиметара, уз размак од 5 до 10 центиметара, преноси Најжена.
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Највише им пријају сунчани и полусјеновити положаји. Важно је избјегавати тешка и превише влажна земљишта, јер се у таквим условима луковице лако могу задржавати у води и иструнути.
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