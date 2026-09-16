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Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа

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16.09.2026 09:42

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Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик изјавио је да ајатолаха Алија Хаменија жале они који су уз њега ратовали против Срба и да Република Српска зна да јој је мјесто уз Израел, америчког предсједника Доналда Трампа.

Док бошњачки идеолози попут Енвера Казаза јавно жале смрт ајатолаха Хамнеија, траже да се широм БиХ читају молитве посвећене њему и признају да је Иран био кључни савезник у рату против Срба, Додик је истакао да је све јасно, да о њима не треба ништа више рећи јер су сами све рекли.

Додик је подсјетио да је то исти Иран који је наоружавао, финансирао и обучавао муџахедине док су Србима сјекли главе, исти онај који данас плаћа Хамас да коље цивиле у Израелу, исти Иран који је на својој државној телевизији расписао уцјену од 10 милиона долара за смрт Барона Трампа.

"То није идеологија или држава - то је генератор смрти који су Бошњаци прихватили као свог савезника. И још увијек га славе", навео је Додик.

Додик је истакао да зато Република Српска зна гдје јој је мјесто, уз Израел, уз предсједника Доналда Трампа, уз сваку руку која се дигла да заустави зло које је 7. октобра клало дјецу пред родитељима и палило породице у њиховим домовима.

"Ми не учимо шта је исламски фундаментализам из уџбеника јер ми смо се с њим борили лицем у лице", напоменуо је Додик.

Знамо, додао је, да су Израел и Република Српска природни савезници, исковани у истој борби, истој жртви, истој пријетњи.

"Нека Хамнеија жале они који су уз њега ратовали против Срба. Ми жалимо српске жртве и одајемо почаст свим жртвама исламског радикализма из његове кухиње. И стојимо уз оне који се данас боре против истог зла од којег смо се и ми бранили", навео је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Иран

Израел

Доналд Трамп

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