Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац честитао је градоначелнику Љубиши Ћосићу Дан града и крсну славу – Светог Петра Дабробосанског, истичући да је Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Републику Српску.
"Овај град није настао случајно – стварали су га људи који су, након егзодуса из Сарајева, имали снаге, воље и жеље да поново граде своје домове, своја огњишта и своју будућност", истакао је Кошарац.
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Зато је Источно Сарајево, указао је Кошарац, много више од административног и урбаног центра.
"Наш град је свједочанство да српски народ брани своје право на живот, слободу и достојанство и да не одустаје од свог огњишта", нагласио је Кошарац.
Он је навео да је данас Источно Сарајево модеран, развијен и перспективан град, понос својих грађана и један од важних стубова Републике Српске.
Кошрац истиче да су развој и напредак Источног Сарајева најбољи доказ шта се може постићи када постоји одговорна политика и снажна подршка институција Републике Српске.
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"Поносни смо на Источно Сарајево јер знамо колико је труда, жртве и љубави уткано у сваки његов успјех. Срећан Дан града и срећна крсна слава свим грађанима Источног Сарајева", поручио је Кошарац на "Инстаграму".
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