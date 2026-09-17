Ово су прве двије особе које добијају поврат ПДВ-а на некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Женама из Бањалуке и Добоја биће данас, у четвртак, 17. септембра, уручена рјешења о поврату ПДВ-а на прву купљену некретнину.
Срђан Амиџич, министар финансија и трезора БиХ, рекао је да је срећан јер је почела реализација овог пројекта.
"Правилник је урађен тако да се не фаворизују најскупље градње. Водили смо рачуна о свим сегментима", рекао је Амиџић, који је и предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.
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Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, нагласио је да је захвалан свим институцијама с којим сарађују, да би могли издати ова рјешења.
Рекао је да је Регионални центар Бањалука јуче издао прва рјешења.
Подсјетимо, како су "Независне новине" раније објавиле, Пореска управа ФБиХ, Федерално министарство правде и Одјељење за јавне регистре Владе Брчко дистрикта означени су као кривци за то што ниједан грађанин није добио свој новац, јер нису обезбиједили техничку подршку за реализацију овог пројекта.
На све те адресе смо послали упите, а одговорили су нам само из Федералног министарства правде. Закључили су, кажу, споразум с УИО БиХ, којим је одобрен приступ Е-грунту.
"Наглашавамо, међутим, да техничка реализација овог споразума не овиси искључиво од Федералног министарства правде, већ и од других релевантних актера који у име и за рачун Министарства одржавају конкретан сервис регистра. Такођер, морамо нагласити да су наведени актери укључени у процедуру и активно судјелују у процесу. У складу са тим истичемо да се координира даљња имплементација и укључени су сви потребни субјекти како би се осигурала потпуна функционалност и правовремена реализација", рекли су нам у петак из Федералног министарства правде.
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Неколико дана касније, односно у уторак, из УИО потврђују да је ово министарство, али и преостале двије институције, успјело обезбиједити технички приступ својим системима.
Како су навели из УИО БиХ, створени су неопходни технички предуслови за провођење свих провјера потребних за доношење рјешења о поврату ПДВ-а на куповину прве некретнине.
"Ријеч је о Пореској управи Федерације БиХ, Федералном министарству правде и Влади Брчко дистрикта БиХ, са којима је УИО у претходном периоду интензивно радила на успостављању техничке размјене података", речено је раније из УИО БиХ.
Изузетно је, како су додали, важно што су и посљедње три институције успјеле обезбиједити технички приступ својим системима.
"На овај начин комплетирана је инфраструктура која је неопходна да Управа може извршити провјере на територији цијеле БиХ и почети са доношењем рјешења", рекли су раније из УИО БиХ.
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Подсјетимо, још 8. јула је УИО БиХ званично отворио своја врата за запримање захтјева грађана за поврат ПДВ-а.
Зоран Тегелтија, директор УИО, рекао је да су од тог датума до 7. септембра запримили 1.234 захтјева за поврат ПДВ-а. Додао је да је Регионални центар (РЦ) Бањалука запримио 228 захтјева (18 одсто од укупног броја), РЦ Мостар 105 (девет одсто), РЦ Сарајево 321 (26 одсто), а РЦ Тузла 580 (47 одсто).
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