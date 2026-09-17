Пиво на Октоберфесту поново поскупљује: Погледајте колико ће коштати кригла

Аутор:АТВ редакција
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У суботу стартује Октоберфест, глобално најпознатији фестивал пива. Чувена литарска кригла коштаће тек нешто више него прошле године, али дугорочније поређење боље илуструје инфлацију.
Посјетиоци ће на предстојећем фестивалу криглу у просјеку плаћати 15,61 евра (30,53 КМ), односно 2,4 посто више него прошле године. Скок је мањи од стопе опште инфлације.
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Међутим, иста кригла ће коштати пет пута више од 3,2 евра (6,26 КМ) из 1985, што је стопа инфлације од 400 посто, указао је у свом блогу главни економиста Уникредит банке у Њемачкој, Андреас Реес.
То поскупљење увелико прескаче општу стопу поскупљења у земљи у претходне четири деценије од 120 посто, навео је Реес.
Он је притом поставио питање је ли овогодишње поскупљење испод стопе инфлације сигнал да је Октоберфест прескочио кривуљу потражње, односно прешао тачку пресјека растуће цијене и падајуће потражње.
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"Могуће је да је врхунац Октоберфест инфлације прошао. Међутим, смије ли ико на то да се клади? Вјероватно не," додао је економиста.
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