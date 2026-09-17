Logo

Пиво на Октоберфесту поново поскупљује: Погледајте колико ће коштати кригла

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 13:11

Коментари:

0
Октоберфест пиво
Фото: Танјуг/АП

У суботу стартује Октоберфест, глобално најпознатији фестивал пива. Чувена литарска кригла коштаће тек нешто више него прошле године, али дугорочније поређење боље илуструје инфлацију.

Посјетиоци ће на предстојећем фестивалу криглу у просјеку плаћати 15,61 евра (30,53 КМ), односно 2,4 посто више него прошле године. Скок је мањи од стопе опште инфлације.

policija hrvatska

Регион

Сраман инцидент у Хрватској: Нападнут због мајице Црвене звезде

Међутим, иста кригла ће коштати пет пута више од 3,2 евра (6,26 КМ) из 1985, што је стопа инфлације од 400 посто, указао је у свом блогу главни економиста Уникредит банке у Њемачкој, Андреас Реес.

То поскупљење увелико прескаче општу стопу поскупљења у земљи у претходне четири деценије од 120 посто, навео је Реес.

Он је притом поставио питање је ли овогодишње поскупљење испод стопе инфлације сигнал да је Октоберфест прескочио кривуљу потражње, односно прешао тачку пресјека растуће цијене и падајуће потражње.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија код Зенице: Погинуо радник Жељезница ФБиХ

"Могуће је да је врхунац Октоберфест инфлације прошао. Међутим, смије ли ико на то да се клади? Вјероватно не," додао је економиста.

(РадиоСарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Октоберфест

Пиво

Њемачка

Инфлација

Коментари (0)

Прочитајте више

Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић открила чиме се бави након тениса

2 ч

0
Филип и Анели

Љубав и секс

Шири се снимак Анели и Филипа жестоке акције пред свима

2 ч

1
Алкохол

Свијет

Од тровања метанолом преминуло најмање 48 особа

2 ч

0
Новац

Друштво

Ово су прве двије особе које добијају поврат ПДВ-а на некретнину

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Мајка се током ручка удавила пред дјецом: Љекари нису успјели да је спасу

2 ч

0
Алкохол

Свијет

Од тровања метанолом преминуло најмање 48 особа

2 ч

0
Ресторан кажњен због мрава

Свијет

Ресторан кажњен због мрава

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Нове санкције усвојене у конгресу су непријатељски потез

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима