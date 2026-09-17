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Фотографија крадљивице из постала апсолутни хит, није тешко закључити због чега

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17.09.2026 13:55

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Џенифер Лопез
Фото: Wright County Sheriff‘s Office

Жена из Минесоте постала је вирална због своје полицијске фотографије на којој невјероватно подсјећа на глобалну музичку звијезду.

Сајрин Ан Кваст (35) ухапшена је 30. августа након оптужби да је из трговине у Монтичелу украла два двострука паковања батерија за електрични алат у вриједности од око 580 долара, пише "Њујорк Пост".

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Кваст је наводно признала крађу те је евидентирана због кривичног дјела које се третира као тежи прекршај, показују интернет подаци о ухапшенима.

Канцеларија шерифа округа Рајт објавио је њен "мигшот", који је врло брзо збунио хиљаде људи на интернету. Фотографија се проширила друштвеним мрежама, а многи нису могли вјеровати колико Кваст сличи Џенифер Лопез.

"Двојница Џеј Ло", "Стварно сам мислила да је ово Џенифер Лопез", "Кладим се да јој стално говоре да сличи Џеј Ло. Чак сам и ја морала двапут (или чак трипут) погледати фотографију", "Грешка у Матриксу", "Џенифер, ако одмах не дођеш по своју сестру и не направиш тај ДНК тест...", "Ово је дефинитивно она, јер нема шансе. Или је клон", били су само неки од коментара.

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Кваст је, према писању страних медија, пуштена дан након хапшења. Интернет записи показују да је Сајрин и претходно имала проблема са законом. Двојница Џенифер Лопез раније је била ухапшена због низа прекршаја и кривичних дјела, укључујући посједовање дроге, вожњу под утицајем алкохола, бијег од полиције и давање лажних података о идентитету, преноси "Јутарњи".

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Таг :

Џенифер Лопез

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