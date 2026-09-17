Сваки хороскопски знак има слабу тачку: Која је ваша?

Аутор:АТВ редакција
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Сви имамо слабости о којима чак нерадо и говоримо, а у тексту сазнајте шта је то што је за сваки хороскопски знак "најслабија тачка", према тумачењу астрологије.
Сваки хороскопски знак има своје врлине, али и особине које понекад могу да му отежају живот. Ево с којом се слабошћу најчешће повезује сваки знак.
Ован – нестрпљивост
Овнови су енергични, одлучни и воле брзо да дјелују. Међутим, њихова највећа слабост може бити нестрпљивост. Тешко им пада чекање, а понекад донесу одлуку прије него што добро размисле о свим могућностима.
Бикови воле стабилност и сигурност, али управо због тога могу тешко да прихватају промјене. Када једном донесу одлуку, тешко их је увјерити да размисле о другачијем приступу.
Близанци су знатижељни и воле да истражују различите могућности. Њихова слабост може бити неодлучност, јер им је често тешко да се одлуче за само једну опцију, нарочито када их истовремено привлачи више ствари.
Ракови снажно доживљавају емоције и јако им је стало до људи које воле. Због тога критика или непромишљене ријечи могу лако да их погоде, чак и када друга особа није имала лошу намјеру.
Лавови воле да оставе добар утисак и цијене када други примијете њихов труд. Понекад могу превише да буду зависни од туђег одобравања или тешко да прихвате ситуације у којима нису у центру пажње.
Дјевице воле ред, организацију и добро промишљене одлуке. Њихова слабост може бити претјерано анализирање, због чега понекад непотребно дуго размишљају о ситницама и могућим проблемима.
Ваге настоје да сагледају различите стране сваке ситуације и избјегну сукобе. Због тога доношење одлука понекад може да им представља изазов, нарочито када не желе никога да разочарају.
Шкорпије су интуитивне и опрезне када је ријеч о повјерењу. Ако осјете да нешто није у реду, могу да постану сумњичаве и тешко поново да вјерују особи која их је разочарала.
Стријелчеви воле слободу, нова искуства и спонтаност. Понекад управо због жеље за узбуђењем могу реаговати импулсивно или се упустити у нешто прије него што размисле о посљедицама.
Јарчеви су одговорни, амбициозни и усмјерени на циљеве. Њихова слабост може бити то што себи понекад постављају превелика очекивања и забораве да успоре, одморе се или једноставно уживају у тренутку.
Водолије цијене независност и воле ствари да посматрају из другачије перспективе. Због тога понекад могу дјеловати дистанцирано или тешко показивати емоције, чак и када им је до некога искрено стало.
Рибе су маштовите, емпатичне и врло интуитивне. Када им стварност постане превише захтјевна, могу да се повуку у свој свијет и превише размишљају о могућим сценаријима умјесто да се суоче с проблемом.
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