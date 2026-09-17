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Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

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17.09.2026 15:08

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Вода у пустињи
Фото: pexels/Luciana Evrard

Геолози су открили два велика извора воде испод кинеске пустиње у области Синђијанг. Ово откриће би том сjеверозападном региону могло да обезбједи драгоцен нови ресурс за пројекте сузбијања ширења пјеска, као и за пољопривреду, преносе медији у Кини.

Овај пустињски регион привукао је пажњу захваљујући обимним активностима пошумљавања и борби против ширења пустиње на његовим ободима у оквиру иницијативе Велики зелени зид, као и због промјена у количини падавина које трансформишу сушни западни дио Кине, преноси Сцмп.

До открића подземних вода дошло је током пројекта потраге за водом у пустињи Такламакан, који је у Аутономном региону Синђијанг-Ујгур спровео локални геолошки завод.

Ови налази доводе у питање уврежено мишљење да се испод површине пустиње налазе само стајаће и слане воде, преноси Танјуг.

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Тагови :

Кина

пустиња

Вода

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