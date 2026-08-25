Кортни Кардашијан у минијатурном бикинију запалила мреже

Аутор:АТВ редакција
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Кортни Кардашијан привукла је пажњу фотографијама с породичног одмора, на којима је позирала у минијатурном бикинију и показала витку фигуру.
Звијезда ријалити програма и оснивачица бренда Поскс подијелила је на Инстаграму фотографије с путовања на којем је уживала са супругом Трависом Баркером и члановима њихове велике, спојене породице.
На једној од фотографија Кортни позира у металик бикинију у драматичном пустињском пејзажу, подижући руке изнад главе.
На другим снимцима појављује се у бикинију с леопард принтом, уз шешир и сунчане наочале.
Дио фотографија описала је кратком поруком:
– Дјевојка на великом породичном одмору.
Судећи према објављеним фотографијама, породица је имала прилично активан одмор. Уживали су у вожњи чамцем, воденим спортовима, планинарењу и пењању по стијенама.
На једном од снимака Кортни позира с Атијаном де ла Хојом, која је такођер носила купаћи костим.
Атијана је кћерка Шане Мокле и славног боксера Оскара де ла Хоје. Травис ју је, међутим, помагао одгајати и с њом има близак однос.
На одмору је био и Трависов син Лендон Баркер, који је фотографисан како одмара на чамцу.
Кортни је подијелила и снимак своје кћерке Пенелопе Дисик, која јој маше с другог чамца, као и фотографију сина Мејсона Дисика током планинарења.
Посебну пажњу привукла је фотографија на којој Травис њежно држи њиховог двогодишњег сина Рокија Тринаестог Баркера.
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Кортни с бившим партнером Скотом Дисиком има троје дјеце – Мејсона, Пенелопе и Рејна.
Рејн није виђен на фотографијама с овог путовања.
Травис Баркер, бубњар групе Блинк-182, из претходног брака са Шаном Моклер има сина Лендона и кћерку Алабаму.
Кортни и Травис вјенчали су се 2022. године, након што су везу јавно потврдили 2021. године.
Њихова велика породица данас је једна од најпознатијих спојених породица у свијету ријалити и поп културе.
(Аваз)
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