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Кортни Кардашијан у минијатурном бикинију запалила мреже

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 07:53

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Кортни Кардашијан Ријалити Кардашијан скандал бикини пустиња
Фото: Instagram/kourtneykardash/printscreen

Кортни Кардашијан привукла је пажњу фотографијама с породичног одмора, на којима је позирала у минијатурном бикинију и показала витку фигуру.

Звијезда ријалити програма и оснивачица бренда Поскс подијелила је на Инстаграму фотографије с путовања на којем је уживала са супругом Трависом Баркером и члановима њихове велике, спојене породице.

На једној од фотографија Кортни позира у металик бикинију у драматичном пустињском пејзажу, подижући руке изнад главе.

На другим снимцима појављује се у бикинију с леопард принтом, уз шешир и сунчане наочале.

Дио фотографија описала је кратком поруком:

– Дјевојка на великом породичном одмору.

Судећи према објављеним фотографијама, породица је имала прилично активан одмор. Уживали су у вожњи чамцем, воденим спортовима, планинарењу и пењању по стијенама.

На једном од снимака Кортни позира с Атијаном де ла Хојом, која је такођер носила купаћи костим.

Атијана је кћерка Шане Мокле и славног боксера Оскара де ла Хоје. Травис ју је, међутим, помагао одгајати и с њом има близак однос.

На одмору је био и Трависов син Лендон Баркер, који је фотографисан како одмара на чамцу.

Кортни је подијелила и снимак своје кћерке Пенелопе Дисик, која јој маше с другог чамца, као и фотографију сина Мејсона Дисика током планинарења.

Посебну пажњу привукла је фотографија на којој Травис њежно држи њиховог двогодишњег сина Рокија Тринаестог Баркера.

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Кортни с бившим партнером Скотом Дисиком има троје дјеце – Мејсона, Пенелопе и Рејна.

Рејн није виђен на фотографијама с овог путовања.

Травис Баркер, бубњар групе Блинк-182, из претходног брака са Шаном Моклер има сина Лендона и кћерку Алабаму.

Кортни и Травис вјенчали су се 2022. године, након што су везу јавно потврдили 2021. године.

Њихова велика породица данас је једна од најпознатијих спојених породица у свијету ријалити и поп културе.

(Аваз)

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Тагови :

Кортни Кардашијан

Кардашијанке

ријалити

пустиња

бикини

танге

Инстаграм

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