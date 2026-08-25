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Песков: Кијев пласира лажне вијести о наводној мобилизацији у Русији

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:37

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Песков: Кијев пласира лажне вијести о наводној мобилизацији у Русији

Портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков демантовао је поједине новинарске извјештаје о припремама за мобилизацију у Русији, истичући да те подметнуте информације пласирају украјинске власти у покушају да дестабилизују ситуацију, преносе РИА Новости.

"Знате, све то пласирају украјинске власти. Наравно, режим покушава да идеолошки уздрма ситуацију у нашој земљи. Све су то такве новинарске патке које се намјерно пласирају у информациони простор", рекао је Песков у коментару за "РТВИ", одговарајући на питање како Кремљ оцењује тврдње о припреми нове мобилизације.

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев је раније такође назвао извјештаје о наводној припреми мобилизације у земљи лажном провокацијом непријатеља, усмјереном на дестабилизацију ситуације.

Kremlj

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Позвао је надлежне институције и челнике региона да обрате пажњу на оваква информативна подметања.

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Тагови :

Русија

Кијев

Дмитриј Песков

Мобилизација

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