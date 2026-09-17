Минић: Биће настављена улагања у ергелу "Вучијак

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас наставак улагања у ергелу "Вучијак" у Прњавору, која, како је оцијенио, располаже изузетним потенцијалом, посебно када је ријеч о липицанерима.
"У свијету имамо око 120 линија ове врсте коња, а овдје имамо шест, па можете мислити о каквом потенцијалу се ради", рекао је Минић, који је данас у Прњавору присуствовао обиљежавању 80 година постојања ергеле "Вучијак".
Он је похвалио руководство ергеле и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске због рјешавања проблема у овој јавној установи, посебно када је ријеч о набавци хране и вакцинацији грла.
Минић је навео да ергела сада сопственим средствима и механизацијом обезбјеђује храну за коње, а ријеч је о 100 тона зоби и око 150 бала сијена.
Премијер Српске је најавио и набавку машине за шетњу коња, чиме ће бити смањена потреба за ангажовањем људства на тим пословима, као и наставак улагања у туристичке капацитете и санацију објеката.
"Мислим да сада можемо рећи да ергела функционише онако како би требало, а настојаћемо да буде на нивоу који уистину заслужује", рекао је Минић.
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Он је додао да Влада Републике Српске и ресорно министарство дају максималну подршку ергели, уз похвале свим запосленима и онима који су у најтежим временима обезбиједили да ова јавна установа ради.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, која је присуствовала обиљежавању јубилеја, истакла је да је ергела "Вучијак" заштитни знак Прњавора, те изразила задовољство што су институције реаговале када је било најтеже.
Она је подсјетила да је Влада Републике Српске купила ергелу у периоду када је било неизвјесно њено даље постојање, те да су издвајана средства за храну, санацију објеката и све што је било неопходно за њено функционисање.
"Драго ми је јер знам колико Прњаворчани увијек указују на важност очувања ергеле, што разумију и институције Републике Српске", рекла је Цвијановићева, преноси Срна.
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